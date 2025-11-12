Framgångssagan fortsätter – ”men EU är ett hot mot spelundret"

Trots tuffa tider går det bra för den svenska dataspelsbranschen. Bolagens inhemska omsättning ökade i fjol med 6,4 procent till rekordhöga 36,8 miljarder kronor, visar rapporten Spelutvecklarindex.

I en intervju med Dagens Industri ger Johanna Nylander, analyschef på Dataspelsbranschen och ansvarig för rapporten, sin syn på svensk spelbransch.

”Vi gör bra spel”

”De senaste två åren har kurvan inte pekat lika spikrak uppåt som tidigare, och viss osäkerhet fanns om vi skulle nå ytterligare ett rekordår eller inte”, säger hon till tidningen.

Omsättningsökningen nådde drygt 2 miljarder kronor. Inklusive dotterbolag i utlandet omsatte de svenska dataspelsföretagen 73 miljarder kronor 2024.

”Vi räknade ut att spelföretagen i fjol stod för 3 procent av den totala svenska tjänsteexporten. Det intressanta i bokslutet för 2024 är att vi fortfarande växer i kraft av att vi fortsätter göra bra spel i Sverige”, säger hon.

Att Sverige är ett land med framgångsrika spelbolag är känt sedan tidigare. Även under 2024 kom också spel som nått fina framgångar. Som ”Battlefield 6” från Battlefield Studios.

Under 2024 startades 105 nya spelbolag i Sverige, vilket gav totalsiffran 1 101 stycken. Antalet anställda i Sverige uppgick till 9 130, plus drygt 11 000 utomlands, enligt rapporten.