Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Framgångssagan fortsätter – ”men EU är ett hot mot spelundret"

Dataspelsbranschen
Dataspelsbranschens analyschef Johanna Nylander och vd Per Strömbäck. (Foto: Wiktor Nummelin/TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Omsättningen för svensk spelindustri steg till hela 73 miljarder förra året. Det visar en färsk rapport från branschen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Trots tuffa tider går det bra för den svenska dataspelsbranschen. Bolagens inhemska omsättning ökade i fjol med 6,4 procent till rekordhöga 36,8 miljarder kronor, visar rapporten Spelutvecklarindex.

I en intervju med Dagens Industri ger Johanna Nylander, analyschef på Dataspelsbranschen och ansvarig för rapporten, sin syn på svensk spelbransch.

”Vi gör bra spel”

”De senaste två åren har kurvan inte pekat lika spikrak uppåt som tidigare, och viss osäkerhet fanns om vi skulle nå ytterligare ett rekordår eller inte”, säger hon till tidningen.

Omsättningsökningen nådde drygt 2 miljarder kronor. Inklusive dotterbolag i utlandet omsatte de svenska dataspelsföretagen 73 miljarder kronor 2024.

”Vi räknade ut att spelföretagen i fjol stod för 3 procent av den totala svenska tjänsteexporten. Det intressanta i bokslutet för 2024 är att vi fortfarande växer i kraft av att vi fortsätter göra bra spel i Sverige”, säger hon.

Läs mer: Svenska spelbranschen drar iväg – mot strömmen (Dagens PS)

Att Sverige är ett land med framgångsrika spelbolag är känt sedan tidigare. Även under 2024 kom också spel som nått fina framgångar. Som ”Battlefield 6” från Battlefield Studios. 

Under 2024 startades 105 nya spelbolag i Sverige, vilket gav totalsiffran 1 101 stycken. Antalet anställda i Sverige uppgick till 9 130, plus drygt 11 000 utomlands, enligt rapporten.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

Färre svenska bolag

2025 har varit ett tufft år med uppsägningar och det förutspås visa sig i nästa Spelutvecklarindex. Enligt Dagens Industri tycks inte börsen heller längre locka bolagens ägare. 22 spelbolag finns på Stockholmsbörsen idag och det har inte kommit några nya noteringar på ett tag. 

Enligt rapporten fanns ifjol 218 svenskägda spelstudior runt om i världen. Hösten 2025 är motsvarande siffra 181. Ett 70-tal bolag har under 2024 antingen lagt ned, fusionerats, sålts ut från branschen eller bytt huvuddelen av sin verksamhet till något som inte relaterar till spel.

Läs mer: Zimpler får bakläxa av FI: “Hög risk att utnyttjas” (Dagens PS)

I rapporten trycks också på att tillgången till kapital är en av branschens viktigaste utmaningar framöver. Fjolåret bjöd på färre investeringar och förvärv, och det var fler svenska aktörer på sälj- än på köparsidan, berättar tidningen.

Kritik mot EU

Man beskriver också andra saker som kan bli problem för svensk spelbransch. EU:s konsumentmyndigheter har signalerat att man vill reglera affärstransaktioner i spel.

”Förslaget från EU:s konsumentmyndigheter skulle tvinga spelutvecklarna att försämra spelupplevelsen. Det tror vi är dåligt för både spelare, bransch och i förekommande fall föräldrar. Myndigheterna borde jobba med branschen, nu blir de ett hot mot spelundret i stället”, kommenterar Per Strömbäck, vd för Dataspelsbranschen i ett pressmeddelande.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EUInvesterareSpelbranschenSpelindustrin
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS