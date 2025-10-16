Zimpler får bakläxa av FI: "Hög risk att utnyttjas"

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Kopplade till spelbranschen

Av bolagets totalt 258 handlare under den aktuella perioden var omkring 30 procent verksamma inom spel, och 70 procent av slutanvändarna hade koppling till samma sektor.

FI bedömer att detta innebär en hög risk för att verksamheten kan utnyttjas i kriminella syften.

“En betydande del av Zimplers verksamhet har koppling till spelbranschen och löper hög risk att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Därför ska Zimpler vidta särskilt kraftfulla åtgärder för att kunna hantera de här riskerna. Vår undersökning visar att Zimpler har haft flera brister i sitt arbete med detta”,

säger Malin Alpen, vikarierande generaldirektör för FI, i ett pressmeddelande.

Behöver bättre rutiner

I sin roll som betalningsförmedlare mellan banker, andra betaltjänstleverantörer, handlare och konsumenter har Zimpler, enligt myndigheten, en central position i betalningskedjan.

Det innebär att bolaget har särskilt goda möjligheter att upptäcka och motverka misstänkta transaktioner.

FI anser dock att Zimpler inte har haft tillräckligt robusta rutiner för att bedöma kundernas risknivåer eller för att säkerställa tillräcklig kundkännedom.

Ingen fara för tillståndet

Vid den samlade bedömningen finner FI att överträdelserna inte är så allvarliga att bolagets tillstånd bör återkallas eller att en varning ska utfärdas.

Myndigheten väljer därför att rikta en anmärkning mot bolaget och förena den med en sanktionsavgift på tre miljoner kronor, en åtgärd som bedöms vara tillräckligt ingripande.