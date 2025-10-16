Dagens PS
Zimpler får bakläxa av FI: "Hög risk att utnyttjas"

zimpler
FI-chefen Malin Alpen ser brister i Zimplers arbete mot penningtvätt. (Foto: Anna Tärnhuvud/SVD/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Spelbranschen är ett hett tillhåll för kriminella som vill tvätta pengar. Enligt FI gör inte betalbolaget Zimpler tillräckligt mycket för att minimera riskerna för penningtvätt.

Betalbolaget Zimplers arbete mot penningtvätt håller inte måttet, menar Finansinspektionen (FI).

Efter att ha konstaterat flera brister får nu bolaget en anmärkning och en sanktionsavgift på tre miljoner kronor.

Beslutet gäller bolagets hantering av penningtvättsregelverket under perioden juli 2023 till april 2024, skriver Dagens Juridik.

Missade på flera punkter

FI:s granskning har omfattat Zimplers allmänna riskbedömning, bedömning av kundrisker samt rutiner för kundkännedom.

Myndigheten konstaterar att bolaget inte uppfyllt kraven på flera centrala punkter.

Enligt beslutet saknade Zimplers riskbedömning exempelvis en analys av hur företagets valutaväxlingstjänst skulle kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Zimpler har en betydande exponering mot spelbranschen.

Kopplade till spelbranschen

Av bolagets totalt 258 handlare under den aktuella perioden var omkring 30 procent verksamma inom spel, och 70 procent av slutanvändarna hade koppling till samma sektor.

FI bedömer att detta innebär en hög risk för att verksamheten kan utnyttjas i kriminella syften.

“En betydande del av Zimplers verksamhet har koppling till spelbranschen och löper hög risk att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Därför ska Zimpler vidta särskilt kraftfulla åtgärder för att kunna hantera de här riskerna. Vår undersökning visar att Zimpler har haft flera brister i sitt arbete med detta”,
säger Malin Alpen, vikarierande generaldirektör för FI, i ett pressmeddelande.

Behöver bättre rutiner

I sin roll som betalningsförmedlare mellan banker, andra betaltjänstleverantörer, handlare och konsumenter har Zimpler, enligt myndigheten, en central position i betalningskedjan.

Det innebär att bolaget har särskilt goda möjligheter att upptäcka och motverka misstänkta transaktioner.

FI anser dock att Zimpler inte har haft tillräckligt robusta rutiner för att bedöma kundernas risknivåer eller för att säkerställa tillräcklig kundkännedom.

Ingen fara för tillståndet

Vid den samlade bedömningen finner FI att överträdelserna inte är så allvarliga att bolagets tillstånd bör återkallas eller att en varning ska utfärdas.

Myndigheten väljer därför att rikta en anmärkning mot bolaget och förena den med en sanktionsavgift på tre miljoner kronor, en åtgärd som bedöms vara tillräckligt ingripande.

Johannes Stenlund
