Forskare frågade 760 personer – fann obekväm sanning om distansjobb

Och nu får kontorsförespråkarna lite mer bränsle till sin eld.

Ny forskning pekar nämligen på att distansarbete kan försvaga relationerna som får anställda att hjälpa varandra. Det där småpratet vid kaffemaskinen, som du kanske gärna slipper, kan alltså ha gjort viss nytta.

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Ditt jobb först – kollegans fråga sedan

Bakom studien står Peter Cappelli, professor vid Wharton, och Y. Jasmine Wu, professor vid University of Texas at Austin.

De genomförde 38 gruppintervjuer med omkring 760 anställda på ett internationellt finansföretag i USA, Storbritannien och Indien. Intervjuerna gjordes i slutet av 2023 och studien publicerades i California Management Review i juli, rapporterar Fortune.

När de anställda sa att jobbet blev gjort menade de främst sina egna arbetsuppgifter. Men en arbetsplats behöver också människor som hjälper varandra och lär upp nya kollegor. Och det arbetet fick ofta stå tillbaka.

Den som bad en bekant kollega om hjälp fick ofta svar snabbt. För den som inte hade hunnit lära känna någon kunde det ta betydligt längre tid. Forskarna såg alltså tecken på att relationerna mellan kollegorna försvagades vid distansarbete.

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