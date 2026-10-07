Ingen pendling, mer arbetsro och kanske en stund över till tvätten. Hemmakontoret har onekligen sina fördelar. Men när forskare intervjuade omkring 760 anställda framträdde också en baksida.
Forskare frågade 760 personer – fann obekväm sanning om distansjobb
Det har gått lite av en kontorsfeber på sistone. En växande skara företag (Mercedes-Benz och Starbucks och Instagram, för att nämna några) vill ha sina anställda tillbaka till kontoret.
Och nu får kontorsförespråkarna lite mer bränsle till sin eld.
Ny forskning pekar nämligen på att distansarbete kan försvaga relationerna som får anställda att hjälpa varandra. Det där småpratet vid kaffemaskinen, som du kanske gärna slipper, kan alltså ha gjort viss nytta.
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Ditt jobb först – kollegans fråga sedan
Bakom studien står Peter Cappelli, professor vid Wharton, och Y. Jasmine Wu, professor vid University of Texas at Austin.
De genomförde 38 gruppintervjuer med omkring 760 anställda på ett internationellt finansföretag i USA, Storbritannien och Indien. Intervjuerna gjordes i slutet av 2023 och studien publicerades i California Management Review i juli, rapporterar Fortune.
När de anställda sa att jobbet blev gjort menade de främst sina egna arbetsuppgifter. Men en arbetsplats behöver också människor som hjälper varandra och lär upp nya kollegor. Och det arbetet fick ofta stå tillbaka.
Den som bad en bekant kollega om hjälp fick ofta svar snabbt. För den som inte hade hunnit lära känna någon kunde det ta betydligt längre tid. Forskarna såg alltså tecken på att relationerna mellan kollegorna försvagades vid distansarbete.
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Tre månader för att få svar
För nyanställda blev det särskilt besvärligt. En relativt ny medarbetare, som saknade vänner på jobbet, berättade om tre månaders försök att få svar på en fråga.
Forskarna beskriver också hur väntan kan skapa en ond cirkel. Den som inte får svar blir mindre benägen att fråga igen. Då försvagas kontakten ytterligare.
Fler digitala möten verkade inte heller vara någon räddning. Anställda beskrev stora möten där deltagare hade kamerorna avstängda och arbetade med annat. Ibland behövdes nya möten för att gå igenom det som missats.
Men… hemmajobbet har också fördelar
Trivs du bra hemma finns förstås ingen anledning att hänga läpp. Det finns ju också annan forskning som talar till hemmakontorets fördel.
Exempelvis visar en studie av 7 704 anställda vid cancersjukhuset MD Anderson i Texas att de som arbetade helt på distans rapporterade högst välbefinnande. Därefter kom hybridarbetarna, medan de som enbart arbetade på plats låg lägst.
Forskarna fann heller inget tydligt stöd för att distansarbetarna hade en svagare koppling till arbetsplatsen.
Även sömnen kan få ett uppsving. PS har tidigare rapporterat om forskning från University of South Australia där deltagarna sov omkring en halvtimme längre per natt när de arbetade hemifrån. De hade i genomsnitt lagt 4,5 timmar i veckan på pendling – tid som i stället kunde användas till annat.
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