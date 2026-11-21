För cirka 500 av de kunderna har även delar av orderinformation och användaruppgifter som har angetts vid köp av biljetter läckts. De bakom intrånget har inte kommit över några betalningsuppgifter eller personnummer, skriver bolaget på sin sajt.

”Vi ser allvarligt på det inträffade och förstår att det kan väcka frågor och oro hos våra kunder”, säger Anna Wikströmer Sundgren, kommunikationschef på Svenska Mässan Gothia Towers, i en kommentar.

Det inträffade är anmält till Integritetsskyddsmyndigheten.

I fredags blev det känt att Universeum i Göteborg har fått sitt bokningssystem hackat. En obehörig part har kommit åt cirka 280 000 gästers kunddata.