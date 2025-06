Hon fångar fartygens koldioxid – prisas i Oslo och Reykavik

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Seglade genom Suezkanalen

Vid tester till havs har lösningen visat lovande resultat: 78 procent av koldioxiden och 90 procent av svavlet fångas in. Systemet kräver minimal energi eftersom det drivs av fartygens egna avgaser.

Alisha Fredriksson och Roujia Wen på pilotsegling med Seabound-systemet på väg mot Oman (Foto: Seabound)

Under en intensivt pilotfärd i Mellanöstern var Fredriksson och Wen själva med ombord på fartyget som tog dem från Europa till Arabiska halvön genom Suezkanalen.

“Vi tillbringade veckor med att installera vårt system på ett varv i Turkiet. Sedan seglade vi genom Medelhavet och Röda havet till Oman, samtidigt som vi felsökte och justerade längs vägen. Bristen på internet och verktyg tvingade oss att vara kreativa, berättar hon i en intervju med epo.org.

Seabound bygger nu sina första fullskaliga kommersiella enheter. Målet är att snabbt skala upp.

“Det finns omkring 60 000 kommersiella fartyg globalt. Om vi når bara en procent av dem gör det enorm skillnad – både för klimatet och för affären, säger Fredriksson till Impact Loop.

“Om vi lyckas visa att det går att ta sig an stora, svåra problem, så hoppas jag att vi också inspirerar andra att göra samma sak.”

Började med stort, svårt problem

Många unga entreprenörer och innovatörer börjar med att ha en lösning eller en prototyp, sedan söker de ett problem att lösa. Alisha, som sedan det hon beskriver som sin “wake up call” 2018 visste att hon ville göra positiv skillnad för klimatet, började i andra änden och sökte ett stort, svårt och viktigt problem.

Hon fastnade för sjöfarten som med höga utsläpp och allt tuffare utsläppsregleringar står inför en reell utmaning som verkligen behöver lösas.

“Det var det som gjorde att det lyfte för oss”, säger hon på en videointervju med Forbes, där hon och Rouija för två år sedan tog sig in på listan “Forbes 30 under 30/2023″, bland världens främsta innovatörer under 30 år i kategorin social impact.

Världsmedborgare med hem i London och Göteborg

Entreprenörskapet har följt med sedan tidig ålder. I samma intervju med Forbes berättar Alisha att hon bildade sitt första bolag när hon var sex år gammal. Nyligen var hon med i uppstarten av svenska impactbolaget Liquid Wind som utvecklar grön vätgas. Hon har varit inblandad i non-profit initiativ i Kanada och Indien och prisats som innovatör och förebild.

En sann entreprenör med världen som hemvist. Hon heter Fredriksson i efternamn, men hur svensk är hon egentligen? Intervjun med Impact Loop ger svaret:

“Jag är halvsvensk och halvkinesisk, men växte upp i Kanada. Jag har bott i flera olika länder och är idag baserad i London. Min pappa är svensk, även om jag tror att han föddes i Indien, vi är en ganska kulturellt blandad familj. Mina föräldrar bor numera i Göteborg, som är lite av vårt familjehem.”

Utmärkelser för banbrytande teknik

I början av juni tilldelades Alisha Fredriksson det prestigefyllda Young Entrepreneur Award 2025 under Nor-Shipping i Oslo, ett av världens största evenemang för sjöfartsindustrin.

Fredriksson lyftes fram för sitt visionära ledarskap och Seabounds snabba framsteg.

”Alisha representerar det bästa av nästa generations ledarskap – lösningsorienterat, inkluderande och orädd,” kommenterade YoungShip Internationals generalsekreterare Erlend Holberg i samband med prisutdelningen.

Seabound är också en av tio finalister i Young Inventors Prize 2025, som delas ut av Europeiska patentverket den 18 juni. Priset hyllar innovatörer under 30 som bidrar till FN:s hållbarhetsmål. Vinnaren utses vid en ceremoni i Reykavik efter att ha valts ut bland över 450 kandidater.

