Efter Tjörn-domen: Nu vägrar lotsarna att lotsa

En effekt av det är att lotsarna inte vill lotsa längre. Sveriges Radio, P4 Göteborg bekräftar att Sjöfartsverket stoppat lotsningen vid Marstrands lotsstation och att omkring tio fartyg berörs.

”Man har blivit väldigt oroliga här. Vad händer om jag sticker ut och lotsar? Hamnar jag i samma sits som lotsen ombord när den tragiska olyckan skedde?”, säger Ulf Eriksson, tillförordnad lotsområdeschef för Marstrand och Lysekil, till Sjöfartstidningen.

”En akut stressreaktion”

Enligt Sjöfartsverket handlar det inte om någon organiserad strejk eller facklig aktion. Myndigheten har efter en akut stressreaktion i arbetsgruppen pausat lotsningen, efter rekommendation från företagshälsovården.

”Vi har haft ett möte i arbetsgruppen med Företagshälsovården, medarbetarna och representanter från vår personalavdelning. Det var för att hantera en akut stressreaktion i arbetsgruppen utifrån att deras kollega hade blivit dömd”, säger Björn Alerfeldt, presstalesperson på Sjöfartsverket, till TV4.

”Jag ska inte säga att det är någon form av aktion eller någonting. Men man blir väldigt orolig”, säger lotsområdeschefen Ulf Eriksson till Sjöfartstidningen.

Påverkar Uddevalla hamn

Ett tiotal fartyg i området kring Marstrand påverkas av arbetsstoppet. Stoppet påverkar bland annat Uddevalla hamn.

”Om vi inte får lots blir det ingen trafik. Det påverkar oss och våra kunder mycket. Fartygen kommer vare sig in eller ut. Vi hoppas man hittar en lösning och att det inte blir långvarigt”, säger Henrik Vuorinen, vd för hamnen, till SVT.

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