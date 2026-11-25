Kina pressar Europas industri

Bakom utvecklingen finns flera problem som förstärker varandra. Höga energi- och arbetskraftskostnader har försämrat europeiska företags konkurrenskraft. Detta medan kinesiska tillverkare har stärkt sina positioner inom allt fler industrigrenar.

Enligt McKinseys analys är arbetsproduktiviteten inom kinesisk industri omkring 1,5 gånger högre än i Europa. Energikostnaderna är i genomsnitt också mer än 50 procent högre i Europa än i Kina och USA.

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Skillnaderna får stora konsekvenser för företagens marginaler. När produktionen blir dyrare och konkurrenterna kan tillverka mer till lägre kostnad blir det svårare att försvara både marknadsandelar och lönsamhet.

Investerar bara hälften så mycket som Kina

McKinsey beskriver en negativ spiral där lägre produktivitet leder till sämre lönsamhet, dyrare finansiering och minskade investeringar. Det riskerar i sin tur att göra europeiska företag ännu mindre konkurrenskraftiga.

Skillnaden i investeringstakt är påtaglig. Enligt konsultbolagets beräkningar uppgick de produktiva investeringarna i Kina till omkring 6 000 miljarder dollar under 2025. I Europa låg motsvarande nivå på cirka 3 000 miljarder dollar.

Särskilt utsatta är branscher som fordonsindustrin, kemiindustrin och tillverkningen av industriella komponenter.

Även Sverige drabbat

McKinseys jämförelse visar att även Sverige fått en ökad andel industriföretag med finansiella problem mellan 2024 och 2025, även om vi inte är bland de värst drabbade länderna.

Den senaste rapporten från Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna pekar dock nu på en återhämtning, men med stora skillnader mellan branscherna.

Industrins samlade förädlingsvärde väntas öka med 4,9 procent under 2026 och ytterligare 3,4 procent under 2027. Teknikindustrin går starkare, med stöd av investeringar i försvar, elektrifiering, elnät och elektronik.

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Personbilstillverkningen har däremot en betydligt tuffare situation. Enligt Teknikföretagen väntas ingen tillväxt, och konkurrensen hårdnar. Skogsindustrin pressas också av svag efterfrågan, överkapacitet och höga råvarukostnader.

”Vi ser att det går bättre för svensk industri och ekonomi framåt. Men det är en tillväxt i motvind. Läget skiljer sig avsevärt inom industrin, omvärlden är fortsatt turbulent och det finns fortfarande stora risker runt oss. Nu måste det till reformer som stärker industrin som helhet om vi ska bredda tillväxten framöver”, säger Teknikföretagens chefekonom Erik Spector.

Ingen enkel väg ut ur krisen

Europas industriproblem har blivit en allt större politisk fråga. EU-kommissionen har presenterat flera initiativ för att stärka konkurrenskraften, bland annat genom att minska regelbördan, fördjupa den inre marknaden och förbättra tillgången till kapital.

Men företagen har blivit alltmer frustrerade över reformtakten. Under tiden fortsätter nedskärningar och omstruktureringar inom flera stora industrigrenar.

McKinsey pekar på att det inte finns någon enskild lösning. Företagen behöver i stället kombinera effektivare produktion, automatisering, investeringar i ny teknik och en hårdare översyn av sina verksamheter.

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