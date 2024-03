En kosmisk begravning för din aska

Företag

Stagnation på krogen – utom här

Varken plus eller minus på notan. Restaurangbranschen i Sverige stod still under sista kvartalet 2023 – med ett markant undantag. Restaurangindex publiceras kvartalsvis för att följa utvecklingen inom restaurangbranschen, kategorivis. Statistiken tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörerna och Livsmedelsgrossisterna och presenteras av den fjärde partnern, SCB. När SCB nu redovisar försäljningen för svenska restauranger …