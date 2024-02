Upptäckten: Nya planeten – närmare än du tror

Bioteknikbolaget Carbiotix som utvecklat ett prebiotiskt fiber steg 433 procent på onsdagsmorgonen efter ett USA-godkännande för sin första prebiotiska ingrediens baserad på majskli. Carbiotix går därmed från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med en global adresserbar marknad på 1 miljard EUR. Bolaget genomför just nu en företrädesemission där teckningskursen är fastställd till …

Den beboeliga zonen

Den beboeliga zonen beräknas vanligtvis utifrån sådant som en stjärnas storlek, massa och temperatur samt dess refletktionsförmåga på en planets yta.

Enligt studiens huvudförfattare Georgina Dransfield finns dock flera felmarginaler i de här beräkningsfaktorerna.

Hon är postdoktor vid University of Birminghams School of Physics and Astronomy i Storbritannienen, och menar att de eventuella felmarginalerna gör att man kan ifrågasätta om en planet verkligen befinner sig i den beboeliga zonen.

Astronomer tror dock att TOI-715b finns i ett smalare och mer optimalt område runt sin stjärna, kallat den konservativa beboeliga zonen, och det är mindre sannolikt att det området påverkas av felmarginalerna.

Uppföljningsobservationer

Planeten hittades med hjälp av Nasas uppdrag Tess, eller Transiting Exoplanet Survey Satellite.

“Denna upptäckt är spännande eftersom det är den första superjorden från Tess som finns inom den konservativa beboeliga zonen. Dessutom, eftersom det är relativt nära, är systemet lämpligt för ytterligare atmosfäriska undersökningar”, säger Georgina Dransfield till CNN.

Tess lanserades 2018 och har sedan dess hjälpt astronomer att upptäcka planeter runt stjärnor som ligger relativt nära oss och som kan vara lämpliga för uppföljningsobservationer.

“Detta tillåter oss att få en mycket tydligare bild av mångfalden av exoplanetära system som kretsar kring ett brett spektrum av stjärntyper”, säger Georgina Dransfield till CNN.

TOI-715b är en optimal kandidat för framtida observationer med rymdteleskopet James Webb som ser universum i infrarött ljus och kan titta in i planeters atmosfärer.

Med hjälp av James Webb-teleskopet kan forskare avgöra om planeten har en atmosfär och hur den i så fall är sammansatt, något som kan säga mer om huruvida den kan vara beboelig.

