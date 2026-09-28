8 miljarder av flaskhalsavgifter till elnätsbolag
Elnätsbolagen får dela på cirka åtta miljarder kronor. Svenska kraftnät har beslutat ta av flaskhalsavgifterna för att ge rabatt på nätavgifter.
Svenska kraftnät har återkommande de senaste åren återfört en del av alla de miljarder som myndigheten sitter på i form av så kallade flaskhalsavgifter.
Pengarna slussas till elnätsbolagen, inte till kunderna direkt.
”Genom att återföra flaskhalsinkomster till dem som använder elsystemet lindrar vi effekterna av att elpriserna stiger”, säger generaldirektör Maja Lundbäck i ett pressmeddelande.
Men om miljarderna blir en direkt lindring för de slutliga elkonsumenterna, och i sådana fall hur mycket, är oklart.
”Region- och lokalnätsbolagen ska hålla sig inom beslutade intäktsramar. Det gör att våra avgiftsreduceringar ska nå kunder där det behövs som mest”, säger Maja Lundbäck.