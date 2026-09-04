Samma pryl på Temu – men mångdubbla priset i svenska butiken

Kan ha andra orsaker

Det är inte nödvändigtvis så att det är samma produkt. Det är här granskningen blir lite mer komplicerad.

Samma fabrik kan enligt Yle tillverka produkter åt olika kunder, där en version är anpassad för den europeiska marknaden och omfattas av andra krav på exempelvis säkerhet och kemikalieinnehåll.

Det finska Konsumentförbundet pekar därför på en viktig skillnad mellan produkterna.

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”Även om produkterna ser likadana ut på bilden kan de skilja sig avsevärt när det gäller kvalitet och säkerhet”, säger förbundets generalsekreterare Juha Beurling-Pomoell till Yle.

Juridiskt ansvar för EU:s krav

När en nordisk kedja säljer en produkt under sitt eget varumärke kan företaget dessutom betraktas som tillverkare enligt EU produktsäkerhetsregler. Det innebär också ett juridiskt ansvar för att produkten uppfyller EU krav.

Det är en del av förklaringen till varför samma typ av produkt kan kosta betydligt mer i en svensk eller nordisk butik än på en kinesisk e-handelsplattform.

Men ändå.

Granskningen väcker frågan om hur stor del av prisskillnaden som faktiskt handlar om säkerhet, kontroll och ansvar och hur mycket som handlar om den traditionella skillnaden mellan direktimport och försäljning genom etablerade butikskedjor.

Ehandel.se har sökt Biltema, Clas Ohlson, Tokmanni och Rusta för kommentarer, men verkar inte ha fått svar vid tidpunkten för denna publicering.

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