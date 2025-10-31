Varningen kommer från tre länder: Köp inte leksaker från Temu och Shein. Två tredjedelar av dem klarar inte säkerhetskraven.
Varningen: "Köp inte från Temu och Shein"
Konsumentorganisationer i Belgien, Danmark och Tyskland har köpt in och testat 162 vanliga varor som smycken, babyleksaker och USB-laddare från Temu och Shein.
Resultatet blev förödande. Drygt två tredjedelar av varorna, 112 stycken, klarade inte EU:s säkerhetskrav, refererar Råd & Rön.
Av 54 leksaker för barn under tre år hade 30 säkerhetsbrister. 18 hade säkerhetsbrister som klassades som allvarliga.
Det vanligaste felet var att prylarna innehöll smådelar som lossnade under testet, vilket kan innebära en kvävningsrisk om barnet får dem i munnen. En produkt innehöll hela 13 små delar som lossnade, konstaterar Råd & Rön.
Varnar för billiga kläder från Kina: “Löjligt”. Dagens PS
Farliga kemikalier
I andra fall handlade det om att leksakerna lät så högt att de kan ge hörselskador, hade utstickande delar barnet kan skada sig på och att de kom i påsar så tunna att de kan innebära en kvävningsrisk.
Två leksaker innehöll farliga kemikalier. En leksak innehöll fem gånger så mycket av det cancerframkallande ämnet formaldehyd som leksaker för barn under tre år får innehålla.
I ett annat fall handlade det om det hormonstörande ämnet nonylfenoletyoxylat och en produkt som innehöll fyra gånger den tillåtna halten.
Vid sidan av dessa allvarliga fel saknade nästan alla leksaker rätt märkning och varningsinformation.
Hård smäll när USA stänger kryphål för Temu och Shein. Dagens PS
”Alarmerande höga halter”
När 54 smycken testades hade 3 halsband ”alarmerande höga halter” av tungmetallen kadmium, som kan vara cancerframkallande och orsaka skador på njurarna.
Ett halsband, inköpt hos Shein, bestod till 85 procent av kadmium och översteg därmed den lagstadgade gränsen 8 500 gånger.
Ett annat halsband innehöll 7 500 gånger så mycket kadmium som är tillåtet.
52 av 54 underkända
När det gäller USB-laddare klarade bara 2 av 54 inköpta produkter EU:s säkerhetskrav.
Övriga överhettades, hade inte tillräckligt med isolering vilket kan medföra brandrisk, och gick sönder för lätt. De saknade även rätt märkningar och information.
Nu avråder de tre ländernas konsumentorganisationer alla föräldrar från att köpa leksaker via Shein eller Temu.
De uppmanar även alla konsumenter att köpa USB-laddare från välkända återförsäljare.
Svenska e-handeln slår larm: “Högsta siffran någonsin”. Dagens PS
