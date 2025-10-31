Varningen: "Köp inte från Temu och Shein"

Konsumentorganisationer i Belgien, Danmark och Tyskland har köpt in och testat 162 vanliga varor som smycken, babyleksaker och USB-laddare från Temu och Shein.

Resultatet blev förödande. Drygt två tredjedelar av varorna, 112 stycken, klarade inte EU:s säkerhetskrav, refererar Råd & Rön.

Av 54 leksaker för barn under tre år hade 30 säkerhetsbrister. 18 hade säkerhetsbrister som klassades som allvarliga.

Det vanligaste felet var att prylarna innehöll smådelar som lossnade under testet, vilket kan innebära en kvävningsrisk om barnet får dem i munnen. En produkt innehöll hela 13 små delar som lossnade, konstaterar Råd & Rön.

Farliga kemikalier

I andra fall handlade det om att leksakerna lät så högt att de kan ge hörselskador, hade utstickande delar barnet kan skada sig på och att de kom i påsar så tunna att de kan innebära en kvävningsrisk.

Två leksaker innehöll farliga kemikalier. En leksak innehöll fem gånger så mycket av det cancerframkallande ämnet formaldehyd som leksaker för barn under tre år får innehålla.

I ett annat fall handlade det om det hormonstörande ämnet nonylfenoletyoxylat och en produkt som innehöll fyra gånger den tillåtna halten.

Vid sidan av dessa allvarliga fel saknade nästan alla leksaker rätt märkning och varningsinformation.

