Vd:n avslöjar: Vuxeninnehåll nu ok i ChatGPT

Beslutet, som träder i kraft i december, är resultatet av en svår balansgång där företaget försöker behandla vuxna som vuxna samtidigt som de inför nya verktyg för att förhindra psykisk ohälsa, skriver Ars Technica.

OpenAI:s vd Sam Altman meddelade via X att företaget i december kommer att tillåta innehåll som erotica för användare som genomgått åldersverifiering. Detta är en del av strategin att ge vuxna större frihet i sina AI-interaktioner.

Detta skifte kommer efter en period av strängare restriktioner. Begränsningarna stramades åt markant efter att företaget i augusti stämdes av föräldrar till en tonåring som påstods ha uppmuntrats till självmord av chattbotten.

Säkerhetsaspekterna har varit i fokus, men det har också gjort att många användare upplevt AI:n som mindre användbar.

Balansgång mellan nytta och försiktighet

Altman förklarade att de tidigare hade gjort ChatGPT “ganska restriktiv” för att vara “försiktiga med mentalhälsoproblem”. Han medgav dock att detta tillvägagångssätt gjorde chattbotten “mindre användbar/njutbar för många användare som inte hade några mentala hälsoproblem”.

Nu hävdar företaget att de har utvecklat nya verktyg som bättre kan upptäcka när användare är i psykisk nöd, vilket gör att de kan lätta på restriktionerna för de flesta.

Att hitta rätt jämvikt mellan användarfrihet och säkerhet har varit en stor utmaning. OpenAI har under det senaste året pendlat mellan mer tillåtande och mer restriktiva innehållskontroller.

Efter en uppdatering i mars blev AI-modellen GPT-4o så tillmötesgående att användare klagade på dess “obevekligt positiva ton”.

Men efter sommarens rättsfall och rapporter om att AI:n validerade felaktiga uppfattningar – vilket i vissa fall ledde till mentala kriser – tvingades OpenAI att agera snabbt.