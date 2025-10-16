OpenAI lättar på restriktionerna. Snart får veriferade vuxna ha mer öppna, erotiska samtal med ChatGPT. Balansgången är svår.
Vd:n avslöjar: Vuxeninnehåll nu ok i ChatGPT
Mest läst i kategorin
"En revolution" – ny digital lösning mot ekonomisk brottslighet
I kampen mot ekonomisk brottslighet har den norska polisen nu fått en ny digital lösning till hands. Framöver ska kriminella pengaflöden kunna spåras på några sekunder. Den norska polisen beskriver redan systemet som “en revolution”. “Det kommer att bli betydligt enklare för alla att följa det ekonomiska spåret”, säger biträdande chefen på Økokrim, Norges motsvarighet …
Jätten slår till – byter ut sökrutan till ai
Ett stort teknikbolag kastar om spelreglerna för webbsökningar genom att integrera ai direkt i sin populära webbläsare. En stor aktör inom teknikvärlden tar ett nytt steg i hur användare interagerar med information online. Istället för att lansera en helt ny webbläsare som är inbäddad med artificiell intelligens, låter man användarna välja att ersätta sin standard …
Apokalypsen hotar en hel generation
Unga som är på väg ut i arbetslivet riskerar att mötas av en helt ny verklighet. Enligt en ny rapport prioriterar företag världen över att investera i AI framför att anställa nya medarbetare. AI-användningen slår hela tiden nya rekord. Idag uppger 35 procent av de svenska AI-användarna att de inte längre klarar sitt jobb utan …
AI är din nya chef – och den tar aldrig helg
En ny arbetskultur sveper in över Stockholm – och splittrar tech-Sverige. På ena sidan: investerare och grundare som hyllar 12-timmarsdagar och hävdar att “work-life balance är ute”. På andra sidan: en växande LinkedIn-debatt om gränslöshet, utbrändhet och att jobba snabbare än ChatGPT. Samtidigt går Klarna ut och korrigerar bilden – 700 personer fick inte sparken, …
Svensk ai-lösning kapar dina elkostnader drastiskt
Det svenska teknikbolaget Waybler har utvecklat en ny AI-tjänst för att drastiskt sänka kostnaderna för elbilsladdning i fastigheter. Den nya mjukvaran ska motverka de stigande effektavgifterna i elnätet. Det svenska teknikbolaget Waybler lanserar en ny AI-tjänst som kan minska kostnaderna för elbilsladdning i fastigheter rejält, skriver Waybler i ett pressmeddelande. Tjänsten, kallad OptAI, är en …
Beslutet, som träder i kraft i december, är resultatet av en svår balansgång där företaget försöker behandla vuxna som vuxna samtidigt som de inför nya verktyg för att förhindra psykisk ohälsa, skriver Ars Technica.
OpenAI:s vd Sam Altman meddelade via X att företaget i december kommer att tillåta innehåll som erotica för användare som genomgått åldersverifiering. Detta är en del av strategin att ge vuxna större frihet i sina AI-interaktioner.
Detta skifte kommer efter en period av strängare restriktioner. Begränsningarna stramades åt markant efter att företaget i augusti stämdes av föräldrar till en tonåring som påstods ha uppmuntrats till självmord av chattbotten.
Säkerhetsaspekterna har varit i fokus, men det har också gjort att många användare upplevt AI:n som mindre användbar.
Jätten slår till – byter ut sökrutan till ai
Ett stort teknikbolag kastar om spelreglerna för webbsökningar genom att integrera ai direkt i sin populära webbläsare. En stor aktör inom teknikvärlden
Balansgång mellan nytta och försiktighet
Altman förklarade att de tidigare hade gjort ChatGPT “ganska restriktiv” för att vara “försiktiga med mentalhälsoproblem”. Han medgav dock att detta tillvägagångssätt gjorde chattbotten “mindre användbar/njutbar för många användare som inte hade några mentala hälsoproblem”.
Nu hävdar företaget att de har utvecklat nya verktyg som bättre kan upptäcka när användare är i psykisk nöd, vilket gör att de kan lätta på restriktionerna för de flesta.
Att hitta rätt jämvikt mellan användarfrihet och säkerhet har varit en stor utmaning. OpenAI har under det senaste året pendlat mellan mer tillåtande och mer restriktiva innehållskontroller.
Efter en uppdatering i mars blev AI-modellen GPT-4o så tillmötesgående att användare klagade på dess “obevekligt positiva ton”.
Men efter sommarens rättsfall och rapporter om att AI:n validerade felaktiga uppfattningar – vilket i vissa fall ledde till mentala kriser – tvingades OpenAI att agera snabbt.
Här är fuskarna – de som nyttjar AI mot företagets policy
En tyst revolution pågår inom den brittiska marknadsföringen: var tionde marknadsförare använder AI-verktyg i hemlighet, i strid med sina arbetsgivares
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Förändringar i AI-beteende
Förändringar i AI-språkmodellen har även orsakat viss förvirring. Sedan lanseringen av GPT-5 i augusti har en del användare upplevt att den nya modellen känns mindre engagerande än föregångaren. Som ett svar på detta har OpenAI tillfälligt återinfört den äldre modellen som ett alternativ.
Altman utlovar att den kommande releasen kommer att tillåta användare att själva välja hur ChatGPT ska svara. Man kommer att kunna välja om AI:n ska “svara på ett mycket mänskligt sätt, eller använda massor av emojis, eller agera som en vän”.
Inför december kommer åldersverifiering att införas för att tillåta vuxeninnehållet. Detta är ett mer konkret tillvägagångssätt jämfört med policyändringen i februari, då erotica tilläts i “vissa sammanhang” utan en tydlig åldersgräns.
Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar
Ett av världens ledande läkemedelsbolag har säkrat ett mångmiljardavtal med en AI-specialist för att identifiera nya behandlingsstrategier. Affären
Frågor kring psykisk säkerhet
Med tiden har ChatGPT utvecklats till att kännas mer som en följeslagare för vissa av de uppskattningsvis 700 miljoner användarna. Att hantera de känslomässiga effekterna av denna oreglerade teknik har tvingat OpenAI att snabbt inrätta nya säkerhetsinitiativ.
Företaget har nyligen bildat ett råd för “välbefinnande och AI” med experter som ska guida dem i känsliga situationer. Dock har rådet kritiserats för att inte inkludera experter på självmordsprevention.
Altman menar dock att de nya detektionsverktygen kommer att göra det möjligt att “säkert lätta på restriktionerna” och samtidigt skydda de mest sårbara användarna. Exakt hur systemet kommer att skilja mellan tillåtet vuxeninnehåll och varningssignaler om psykisk nöd har dock inte specificerats.
OpenAI är inte ensamt om att tillåta vuxet AI-kompanjonskap. Elon Musks xAI har exempelvis lanserat ett röstläge för vuxna i sin Grok-app och flörtiga AI-följeslagare i form av 3D anime-modeller.
Så här funkar EU:s nya AI-lag – EU AI Act
Nya EU-regler ställer stenhårda krav på AI-säkerheten och tvingar företag till omedelbar omställning. Detta innebär skärpt kontroll. De första delarna av
Missa inte:
Putins drag efter ekonomiska krisen – nu ska rymden säljas ut. Realtid
Vi lever längre – men ohälsa bland unga ökar. News 55
Ladda eller inte ladda? Nya regler för elbilar vid laddstolpen. E55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
Tar Trump risken? Varningen från Moskva
Nu överväger USA nya vapen till Ukraina. Tomahawk-missilerna kan stötta Ukraina men samtidigt öka konflikten med Ryssland. Ukraina vill ha Tomahawk-missilerna, det amerikanska vapen USA:s presidenter länge lutat sig mot när de sökt avgörande lösningar i krig. Redan under Joe Bidens presidentskap bad Ukraina om Tomahawks, men fick nej eftersom USA inte ville ta risken …
Världens företag under attack
En ny våg av cyberattacker skakar både japanska ölbryggerier och brittiska bilfabriker. De digitala brottslingarna har blivit både smartare och mer brutala, varnar experterna. När ölen Maruefu började sina på Tokyos pubar i september var orsaken oväntad: en cyberattack mot Asahi, Japans största bryggeri.? Enligt The Economist stoppades större delen av företagets 30 fabriker, kundtjänster …
Experten varnar: ”Du kan inte dö med noll”
Idén om att leva fullt ut och dö utan pengar har fått många att tänka om kring sparande och pension. Men ekonomen varnar för att filosofin kan slå tillbaka. Boken Die With Zero har inspirerat en våg av tänkare som vill leva maximalt, inte samla pengar till ålderdomen. Det har Dagens PS tidigare skrivit om.?? …
Italiensk skönhet fyller 50 – får bilälskare att tappa andan än i dag
Det finns bilar som man beundrar på avstånd, och så finns Alfa Romeo Montreal. En bil som förenar italiensk skönhet, racingteknik och designhistoria i en enda formfulländad skapelse. Mer än femtio år efter premiären fortsätter den att förföra med samma självsäkra elegans. Alfa Romeo Montreal tillhör den sällsynta skaran bilar som aldrig förlorar sin dragningskraft. …
Investor passerar drömgränsen i Q3-rapporten
Wallenbergarnas Investor skruvar upp substansvärdet rejält på sin portfölj i Q3. Därmed passerar man för första gången drömgränsen 1000 miljarder kronor i börsvärde. "Under kvartalet ökade vårt justerade substansvärde med 7 procent och totalavkastningen uppgick till 5 procent. SIXRX avkastningsindex steg med 3 procent", skriver vd Christian Cederholm i vd-ordet. Läs även: Rapport: Nordea bättre …