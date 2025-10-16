Dagens PS
Vd:n avslöjar: Vuxeninnehåll nu ok i ChatGPT

Nu ska man tillåta lite hetare samtal i ChatGPT. (Foto: Solen Feyissa on Unsplash och Canva)
Nu ska man tillåta lite hetare samtal i ChatGPT. (Foto: Solen Feyissa on Unsplash och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

OpenAI lättar på restriktionerna. Snart får veriferade vuxna ha mer öppna, erotiska samtal med ChatGPT. Balansgången är svår.

Beslutet, som träder i kraft i december, är resultatet av en svår balansgång där företaget försöker behandla vuxna som vuxna samtidigt som de inför nya verktyg för att förhindra psykisk ohälsa, skriver Ars Technica.

OpenAI:s vd Sam Altman meddelade via X att företaget i december kommer att tillåta innehåll som erotica för användare som genomgått åldersverifiering. Detta är en del av strategin att ge vuxna större frihet i sina AI-interaktioner.

Detta skifte kommer efter en period av strängare restriktioner. Begränsningarna stramades åt markant efter att företaget i augusti stämdes av föräldrar till en tonåring som påstods ha uppmuntrats till självmord av chattbotten.

Säkerhetsaspekterna har varit i fokus, men det har också gjort att många användare upplevt AI:n som mindre användbar.

Balansgång mellan nytta och försiktighet

Altman förklarade att de tidigare hade gjort ChatGPT “ganska restriktiv” för att vara “försiktiga med mentalhälsoproblem”. Han medgav dock att detta tillvägagångssätt gjorde chattbotten “mindre användbar/njutbar för många användare som inte hade några mentala hälsoproblem”.

Nu hävdar företaget att de har utvecklat nya verktyg som bättre kan upptäcka när användare är i psykisk nöd, vilket gör att de kan lätta på restriktionerna för de flesta.

Att hitta rätt jämvikt mellan användarfrihet och säkerhet har varit en stor utmaning. OpenAI har under det senaste året pendlat mellan mer tillåtande och mer restriktiva innehållskontroller.

Efter en uppdatering i mars blev AI-modellen GPT-4o så tillmötesgående att användare klagade på dess “obevekligt positiva ton”.

Men efter sommarens rättsfall och rapporter om att AI:n validerade felaktiga uppfattningar – vilket i vissa fall ledde till mentala kriser – tvingades OpenAI att agera snabbt.

Förändringar i AI-beteende

Förändringar i AI-språkmodellen har även orsakat viss förvirring. Sedan lanseringen av GPT-5 i augusti har en del användare upplevt att den nya modellen känns mindre engagerande än föregångaren. Som ett svar på detta har OpenAI tillfälligt återinfört den äldre modellen som ett alternativ.

Altman utlovar att den kommande releasen kommer att tillåta användare att själva välja hur ChatGPT ska svara. Man kommer att kunna välja om AI:n ska “svara på ett mycket mänskligt sätt, eller använda massor av emojis, eller agera som en vän”.

Inför december kommer åldersverifiering att införas för att tillåta vuxeninnehållet. Detta är ett mer konkret tillvägagångssätt jämfört med policyändringen i februari, då erotica tilläts i “vissa sammanhang” utan en tydlig åldersgräns.

Frågor kring psykisk säkerhet

Med tiden har ChatGPT utvecklats till att kännas mer som en följeslagare för vissa av de uppskattningsvis 700 miljoner användarna. Att hantera de känslomässiga effekterna av denna oreglerade teknik har tvingat OpenAI att snabbt inrätta nya säkerhetsinitiativ.

Företaget har nyligen bildat ett råd för “välbefinnande och AI” med experter som ska guida dem i känsliga situationer. Dock har rådet kritiserats för att inte inkludera experter på självmordsprevention.

Altman menar dock att de nya detektionsverktygen kommer att göra det möjligt att “säkert lätta på restriktionerna” och samtidigt skydda de mest sårbara användarna. Exakt hur systemet kommer att skilja mellan tillåtet vuxeninnehåll och varningssignaler om psykisk nöd har dock inte specificerats.

OpenAI är inte ensamt om att tillåta vuxet AI-kompanjonskap. Elon Musks xAI har exempelvis lanserat ett röstläge för vuxna i sin Grok-app och flörtiga AI-följeslagare i form av 3D anime-modeller.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

