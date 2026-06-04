Experter varnar: AI riskerar att skada varumärket

Skillnad mellan teknikerna

Problemet förstärks av att generativ AI skiljer sig från traditionell mjukvara. Klassiska system följer förutbestämda regler och ger samma resultat vid samma inmatning.

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Språkmodeller bygger däremot sina svar på statistiska mönster från enorma datamängder, vilket gör utfallet mindre förutsägbart.

Även regelefterlevnad blir mer komplicerad. Lagar kring dataskydd, datalagring och innehållsmoderering skiljer sig mellan olika jurisdiktioner, vilket The Law Society har varit inne på.

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Riskerar att bryta mot regler

Ett AI-system som uppfattas som regelrätt i en region kan bryta mot lokala krav i en annan.

För företag som verkar över nationsgränser innebär det ökade risker kopplade till bland annat dataskydd och informationshantering.

Särskilt utsatta är verksamheter inom hårt reglerade sektorer som finans, sjukvård och energi.

Där kan olika AI-tolkningar av policyer, regelverk eller juridiska definitioner leda till att företag oavsiktligt bryter mot lagstiftning eller interna krav.

Bias är en central fråga

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En annan utmaning är att modellernas bias ofta är svår att upptäcka.

Även om en AI-leverantör uppfyller grundläggande säkerhetskrav kan systemen fortfarande innehålla skevheter, föråldrad information eller andra begränsningar som påverkar resultaten.

Experter pekar därför på behovet av kontinuerliga granskningar av AI-modeller och tydligare styrning.

Enligt dem behöver företag regelbundet testa hur systemen fungerar på olika språk och marknader samt definiera vem som ansvarar för modellval, kvalitetskontroller och incidenthantering.

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