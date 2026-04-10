Ett politiskt dödläge i EU skapar nu osäkerhet kring hur internetplattformar får arbeta mot sexuella övergrepp på barn. Kritiken från teknikbolagen är ovanligt skarp.
Techjättar rasar mot EU – varnar för färre övergreppsrapporter
EU:s beslut att inte förlänga en tillfällig lag som tillät teknikbolag att skanna innehåll efter övergreppsmaterial har utlöst en kraftig reaktion från flera av världens största plattformar.
Google, Meta, Snap och Microsoft varnar för att konsekvenserna kan bli omfattande.
Lagen, som infördes 2021 som ett undantag från EU:s integritetsregler, upphörde i början av april.
Den gjorde det möjligt för bolag att använda automatiserade verktyg för att upptäcka och rapportera material kopplat till sexuella övergrepp på barn.
Utvecklingen speglar ett bredare problem inom EU:s teknikpolitik.
Trots att dataekonomin väntas vara värd upp mot 500 miljarder euro brottas företag med ett fragmenterat regelverk som försvårar innovation och tillväxt.
Osäker rättslig situation
När lagen nu har löpt ut hamnar företagen i en svår position.
Att skanna innehåll kan strida mot integritetsregler, samtidigt som bolagen fortfarande har ansvar att ta bort olagligt material enligt andra EU-regler.
I ett gemensamt uttalande uttrycker bolagen tydlig frustration.
“Vi är besvikna över detta oansvariga misslyckande att nå en överenskommelse för att upprätthålla etablerade insatser för att skydda barn online.”
Det skapar ett juridiskt vakuum där företagen måste navigera mellan motstridiga krav.
Risk för kraftigt minskad rapportering
Experter varnar för att konsekvenserna kan bli konkreta och snabba. Vid en liknande situation 2021 föll antalet rapporter om övergreppsmaterial från EU med 58 procent på bara några månader.
Det beror på att stora delar av upptäckten i dag sker genom automatiserade system.
När dessa begränsas minskar synligheten för brottslig aktivitet.
“När upptäcktsverktyg slås av förlorar vi insyn som direkt påverkar vår förmåga att hitta och skydda barn”, säger John Shehan vid den amerikanska organisationen NCMEC.
Integritet mot säkerhet
Bakgrunden till beslutet är en långvarig konflikt mellan integritet och säkerhet.
Kritiker av lagen menar att skanning av privata meddelanden riskerar att skapa massövervakning.
Förespråkare framhåller i stället att tekniken är riktad och bygger på identifiering av redan kända olagliga bilder, snarare än generell övervakning.
EU arbetar nu vidare med ett permanent regelverk, men någon tidsplan finns inte.
Under tiden står både företag och myndigheter inför ett dilemma.
Hur skyddar man barn effektivt utan att samtidigt underminera grundläggande rättigheter?
Det är en balansgång som blir allt svårare i takt med att den digitala infrastrukturen blir mer central i samhället.
