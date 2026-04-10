Techjättar rasar mot EU – varnar för färre övergreppsrapporter

Google, Meta, Snap och Microsoft varnar för att konsekvenserna kan bli omfattande.

Lagen, som infördes 2021 som ett undantag från EU:s integritetsregler, upphörde i början av april.

Den gjorde det möjligt för bolag att använda automatiserade verktyg för att upptäcka och rapportera material kopplat till sexuella övergrepp på barn.

Utvecklingen speglar ett bredare problem inom EU:s teknikpolitik.

Trots att dataekonomin väntas vara värd upp mot 500 miljarder euro brottas företag med ett fragmenterat regelverk som försvårar innovation och tillväxt.

Osäker rättslig situation

När lagen nu har löpt ut hamnar företagen i en svår position.

Att skanna innehåll kan strida mot integritetsregler, samtidigt som bolagen fortfarande har ansvar att ta bort olagligt material enligt andra EU-regler.

I ett gemensamt uttalande uttrycker bolagen tydlig frustration.

“Vi är besvikna över detta oansvariga misslyckande att nå en överenskommelse för att upprätthålla etablerade insatser för att skydda barn online.”

Det skapar ett juridiskt vakuum där företagen måste navigera mellan motstridiga krav.