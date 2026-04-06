EU:s dataekonomi värd 500 miljarder euro – men fast i regelkrångel

EU försöker förenkla – men möter motstånd

För att komma till rätta med problemen i dataekonomin har EU-kommissionen försökt förenkla regelverket. Ett av initiativen är det så kallade Digital Omnibus-paketet, som ska göra regelverket enklare och mer enhetligt.

ANNONS

Men redan från start har misstänksamheten varit stor och därmed också osäkerheten kring om reformerna faktiskt kan lösa problemen för Europas datadrivna företag.

Vid ett möte i januari bemötte EU-tjänstemannen Renate Nikolay kritiken om att reformerna skulle drivas av amerikanska techintressen:

”Förenklingsagendan har ingenting att göra med amerikansk lobbying. Förenklingsagendan i kommissionen togs fram långt innan den nuvarande amerikanska administrationen tillträdde”.

Hon pekade i stället på att initiativet vuxit fram ur en europeisk debatt om att regelbördan blivit för tung:

”Det fanns en känsla, särskilt bland europeiska företag, att Europa sågs som alltför hårt reglerat och att man inte lyssnade på företagens oro över kostnader och ett regelverk som ibland upplevdes som inte helt sammanhängande”.

Förslag föll – tillbaka till ruta ett

Kommissionens ursprungliga plan innehöll konkreta förändringar i GDPR, bland annat tydligare kriterier för när data räknas som personuppgifter.

Men enligt uppgifter har dessa förslag stoppats i ministerrådet.

I stället har man valt en försiktigare linje – med fortsatt fokus på rekommendationer från EU:s dataskyddsstyrelse. Problemet är att dessa riktlinjer inte är bindande och ofta tar lång tid att ta fram.

ANNONS

Det lämnar företagen i samma läge som tidigare.

Svår balans mellan skydd och tillväxt

EU har länge varit stolt över sitt starka dataskydd. Men i takt med att pressen ökar växer också en central fråga: går det att kombinera integritet med innovation, utan att bromsa den växande dataekonomin?

Enligt experter ger dagens system inte tillräcklig tydlighet. Företag riskerar därmed att hamna i juridisk osäkerhet även om de följer riktlinjer.

Samtidigt är insatserna höga. EU vill stärka sin konkurrenskraft, inte minst gentemot USA och Kina.

Avgörande vägval för Europa

I slutändan handlar frågan om mer än bara juridik.

Det handlar om Europas ekonomiska framtid – och om regionen kan skapa en miljö där företag både skyddar data och vågar växa.

ANNONS

Just nu pekar mycket på att den balansen fortfarande är långt borta.

