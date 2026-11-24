I en undersökning från Boston Consulting Group, BCG, uppger 54 procent att de litar på att reapriserna är lägre än normalt. Var femte misstror dem aktivt. Trots det tänker 81 procent av dem som känner till Black Friday handla.

Undersökningen omfattar 10 220 personer mellan 18 och 75 år i tio länder, däribland Danmark, Tyskland och USA, men inte Sverige. Förtroendet skiljer sig stort: Omkring två tredjedelar av amerikanerna litar på annonserade priser, men bara ungefär en tredjedel i Danmark, Tjeckien och Tyskland.

AI får göra jobbet åt kunderna

Hela 56 procent uppger att de använder eller planerar att använda generativ AI när de handlar, åtta procentenheter fler än förra året. Bland dem tycker 86 procent att tekniken är till hjälp. Förtroendet är störst för att jämföra priser mellan återförsäljare (39 procent) och produkters egenskaper (37 procent).

”Konsumenter som tröttnat på ständiga kampanjer vänder sig till AI för att hitta och jämföra erbjudanden”, säger Nanna Gelebo, partner på BCG, i ett pressmeddelande.

Chatbotar som ChatGPT och Claude får en större roll, medan sociala medier tappar mark. Andelen som använder dem för shoppinginspiration har sjunkit med nio procentenheter till 46 procent. Butikens rykte och möjligheten att få pengarna tillbaka väger tyngre för förtroendet än rekommendationer från influencers, enligt BCG.