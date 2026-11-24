Nästan hälften av konsumenterna är osäkra på om Black Friday-erbjudandena verkligen är billigare än vanligt, och var femte misstror rabatterna aktivt. Ändå planerar åtta av tio av dem som känner till rean att handla. Allt fler tar hjälp av AI-chatbotar för att jämföra priser.
Bara 54 procent litar på Black Friday-priserna – fler vänder sig till AI
Black Friday infaller den 27 november, men kampanjerna har redan pågått i veckor. För många konsumenter är frågan inte längre hur stor rabatten är, utan om den är äkta.
I en undersökning från Boston Consulting Group, BCG, uppger 54 procent att de litar på att reapriserna är lägre än normalt. Var femte misstror dem aktivt. Trots det tänker 81 procent av dem som känner till Black Friday handla.
Undersökningen omfattar 10 220 personer mellan 18 och 75 år i tio länder, däribland Danmark, Tyskland och USA, men inte Sverige. Förtroendet skiljer sig stort: Omkring två tredjedelar av amerikanerna litar på annonserade priser, men bara ungefär en tredjedel i Danmark, Tjeckien och Tyskland.
AI får göra jobbet åt kunderna
Hela 56 procent uppger att de använder eller planerar att använda generativ AI när de handlar, åtta procentenheter fler än förra året. Bland dem tycker 86 procent att tekniken är till hjälp. Förtroendet är störst för att jämföra priser mellan återförsäljare (39 procent) och produkters egenskaper (37 procent).
”Konsumenter som tröttnat på ständiga kampanjer vänder sig till AI för att hitta och jämföra erbjudanden”, säger Nanna Gelebo, partner på BCG, i ett pressmeddelande.
Chatbotar som ChatGPT och Claude får en större roll, medan sociala medier tappar mark. Andelen som använder dem för shoppinginspiration har sjunkit med nio procentenheter till 46 procent. Butikens rykte och möjligheten att få pengarna tillbaka väger tyngre för förtroendet än rekommendationer från influencers, enligt BCG.
De är skeptiska till AI-råden
Alla undersökningar pekar inte åt samma håll. Bank of America har kommit fram till att mer än 70 procent av de amerikanska konsumenterna tänker avstå från AI-verktyg när de julhandlar, jämfört med nästan hälften förra året.
Bland dem som inte tänker använda AI uppger drygt var fjärde att de inte litar på AI-genererade rekommendationer.
BCG mäter konsumenter i tio länder och flera användningsområden för AI, medan Bank of Americas siffror gäller amerikanska julhandlare.
Svenska priser höjdes redan i oktober
Prisjakt granskade 540 754 produkter mellan den 27 september och den 27 oktober. Priset steg på 28 procent av dem, och för 57 644 produkter var höjningen minst tio procent. Det är fler än i fjol, enligt Sveriges Radio.
Höjningarna var vanligast bland tv-apparater (27 procent), jackor (24 procent) och stationära datorer (23 procent).
Prisjakt misstänker att vissa höjningar kan vara förberedelser inför Black Friday, medan andra beror på att tidigare kampanjer löpt ut. Det framgår också av Dagens PS genomgång av varorna du aldrig ska köpa till fullpris.
Enligt svensk lag ska butiker som annonserar en prissänkning ange varans lägsta pris under de föregående 30 dagarna. Ett pris som är lågt jämfört med den senaste månaden behöver dock inte vara årets bästa.
AI-råden behöver kunna kontrolleras
En AI-chatbot kan hjälpa till att jämföra erbjudanden, men uppgifterna om aktuella priser behöver kontrolleras mot butiken och en oberoende prishistorik.
Möjligheten att själv verifiera uppgifterna (33 procent) och att få se prishistorik (31 procent) är de två faktorer som flest konsumenter nämner som skäl att lita på en AI-rekommendation, enligt BCG.
Läs mer: Black Friday-fällan: Var fjärde svensk går i den – Dagens PS
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