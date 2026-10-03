Optikerkedjan Hans Anders har slutat sälja Metas Ray-Ban-glasögon i Nederländerna och Belgien, och nätbutiken Wehkamp har pausat försäljningen.
Optikerkedja stoppar Metas glasögon – Meta har till 13 oktober
Beslutet kom efter att tidningen AD granskat hur människor, framför allt kvinnor, filmats i smyg på allmän plats, enligt Business Insider.
– Glasögonen finns för närvarande inte i våra butiker eller i vår webbutik, sade en talesperson för kedjan i fredags till NL Times.
Kedjan har bara sålt ”begränsade antal” av glasögonen, som har funnits i landet sedan hösten 2025. Priset börjar på 419 euro.
– Det är inte så att alla har dem eller vill köpa dem, sade talespersonen.
Moderbolaget Nexeye säger till Business Insider att kedjan väntar in debatten och eventuella beslut. Två andra stora handlare, Bol och Pearle, säljer vidare med beskedet att kunden får välja själv så länge glasögonen är lagliga, enligt Dutch Brief.
Ett klistermärke tar sig förbi spärren
Striden gäller lampan på bågens framsida. Meta har sålt över sju miljoner par och menar att lampan inte går att lura.
– Varje par med kamera har en stark lampa på framsidan som blinkar när du tar en bild eller filmar, den går inte att stänga av och kameran kopplas ur om någon täcker över eller manipulerar den, sade en talesperson för Meta till Business Insider.
Konsumentorganisationen Consumentenbond har i en video visat ett klistermärke som släpper in ljus från sidan men täcker lysdioden framifrån och som därmed tar sig förbi spärren.
Den 29 september skickade Consumentenbond, med stöd av flera andra organisationer, ett formellt krav till Meta om att bygga om glasögonen inom två veckor eller stämmas.
Fristen går ut 13 oktober.
Organisationen Offlimits vill att Meta och Essilorluxottica ska ”ta bort de kontroversiella Meta-glasögonen från marknaden så länge de kan användas för att filma i smyg”.
Svenska Integritetsskyddsmyndigheten tar upp lampan i sina tio råd om smarta glasögon från i mars. Människor kan känna obehag av att möta någon med glasögonen, ”särskilt om det är oklart om lampan som ska visa att man spelar in verkligen fungerar”, skriver IMY.
Amazon räknar med 20 000 bud med smarta glasögon före slutet av 2027.
Haag väntar på EU
Andra kammaren röstade förra veckan igenom en motion om ett tydligare förbud mot att bära kameraglasögon, och de nederländska sjukhusens branschförening har rått alla sjukhus att förbjuda dem, enligt Dutch Brief.
Dataskyddsmyndigheten AP ”undersöker också möjligheterna till ytterligare åtgärder mot kameraglasögon och andra bärbara produkter med kamera”, skriver myndigheten i ett uttalande.
Statssekreteraren Claudia van Bruggen sade i parlamentet att AP bara fått in sex anmälningar och ett klagomål. EDPB, EU:s dataskyddsstyrelse, kommer med en rapport senare i år.
– Regeringen avvaktar med intresse EDPB:s slutsatser och eventuella rekommendationer i rapporten, sade van Bruggen enligt Business Insider.