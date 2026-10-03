Optikerkedja stoppar Metas glasögon – Meta har till 13 oktober 

Kedjan har bara sålt ”begränsade antal” av glasögonen, som har funnits i landet sedan hösten 2025. Priset börjar på 419 euro.

– Det är inte så att alla har dem eller vill köpa dem, sade talespersonen.

Moderbolaget Nexeye säger till Business Insider att kedjan väntar in debatten och eventuella beslut. Två andra stora handlare, Bol och Pearle, säljer vidare med beskedet att kunden får välja själv så länge glasögonen är lagliga, enligt Dutch Brief.

Ett klistermärke tar sig förbi spärren

Striden gäller lampan på bågens framsida. Meta har sålt över sju miljoner par och menar att lampan inte går att lura.

– Varje par med kamera har en stark lampa på framsidan som blinkar när du tar en bild eller filmar, den går inte att stänga av och kameran kopplas ur om någon täcker över eller manipulerar den, sade en talesperson för Meta till Business Insider.

Konsumentorganisationen Consumentenbond har i en video visat ett klistermärke som släpper in ljus från sidan men täcker lysdioden framifrån och som därmed tar sig förbi spärren.

Den 29 september skickade Consumentenbond, med stöd av flera andra organisationer, ett formellt krav till Meta om att bygga om glasögonen inom två veckor eller stämmas.

Fristen går ut 13 oktober.

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Organisationen Offlimits vill att Meta och Essilorluxottica ska ”ta bort de kontroversiella Meta-glasögonen från marknaden så länge de kan användas för att filma i smyg”.

Svenska Integritetsskyddsmyndigheten tar upp lampan i sina tio råd om smarta glasögon från i mars. Människor kan känna obehag av att möta någon med glasögonen, ”särskilt om det är oklart om lampan som ska visa att man spelar in verkligen fungerar”, skriver IMY.

Amazon räknar med 20 000 bud med smarta glasögon före slutet av 2027.