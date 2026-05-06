För få använder AI-verktyg just nu. Det är Anthropics övertygelse. Nu testar man ett nytt sätt att öka implementeringen.
Anthropic och Goldman Sachs går ihop – ska få fler att använda AI
AI-bolaget Anthropic är känd för att vara en gigant inom techbranschen, men nu vill man skruva upp tempot och få fler att ta del av verktygen.
Man har nämligen inlett ett nytt omfattande samarbete med några av världens största investerare.
Tillsammans med Goldman Sachs, Blackstone och Hellman & Friedman lanseras ett nytt bolag med en investeringskassa på cirka 1,5 miljarder dollar.
Flera stora aktörer är med
Satsningen stöds även av kapitalförvaltare som Apollo Global Management och General Atlantic.
Fokus ligger på att accelerera användningen av artificiell intelligens i portföljbolag, särskilt inom segment där många företag ägs av private equity-aktörer.
Kärnan i initiativet är att implementera Anthropics AI-modell Claude direkt i verksamheter. Till skillnad från traditionella konsultupplägg ska det nya bolaget placera ingenjörer på plats i företagen.
Deras uppgift blir att omforma arbetsflöden och integrera AI i centrala affärsprocesser, snarare än att enbart leverera tekniska lösningar.
”Råder stor brist”
”Det råder stor brist på människor som vet hur man tillämpar dessa verktyg i företag och sedan omvandlar dem”, säger Marc Nachmann, högt uppsatt chef på Goldman Sachs, till CNBC i en intervju.
Bakgrunden är en snabbt växande flaskhals i AI-utvecklingen. Efterfrågan på kompetens som kan omsätta avancerade modeller i praktisk verksamhet överstiger tillgången.
Många bolag har tillgång till tekniken, men saknar förmågan att förändra organisationer och arbetssätt i grunden.
Genom att kombinera kapital, ägarnätverk och teknisk expertis hoppas parterna skapa en skalbar modell för implementering. De egna portföljbolagen blir första testmiljö, innan satsningen breddas mot andra medelstora företag.
Stor rivalitet med OpenAI
Särskilt utpekade sektorer är sjukvård, tillverkningsindustri, finans, detaljhandel och fastigheter.
Initiativet markerar också en strategisk positionering i konkurrensen mellan ledande AI-aktörer. Anthropic stärker sin närvaro inom företagssegmentet i ett läge där rivaliteten med OpenAI intensifieras.
Båda bolagen uppges förbereda sig för börsnoteringar, vilket ytterligare höjer insatserna.
För investerarna innebär satsningen en möjlighet att höja värdet i befintliga innehav genom teknologisk transformation. För AI-bolagen handlar det om att säkra verklig användning i stor skala.
Läs mer: Bill Ackmans plan: Skapa ett nytt Berkshire Hathaway. Realtid