Anthropic och Goldman Sachs går ihop – ska få fler att använda AI

”Råder stor brist”

”Det råder stor brist på människor som vet hur man tillämpar dessa verktyg i företag och sedan omvandlar dem”, säger Marc Nachmann, högt uppsatt chef på Goldman Sachs, till CNBC i en intervju.

Bakgrunden är en snabbt växande flaskhals i AI-utvecklingen. Efterfrågan på kompetens som kan omsätta avancerade modeller i praktisk verksamhet överstiger tillgången.

Många bolag har tillgång till tekniken, men saknar förmågan att förändra organisationer och arbetssätt i grunden.

Genom att kombinera kapital, ägarnätverk och teknisk expertis hoppas parterna skapa en skalbar modell för implementering. De egna portföljbolagen blir första testmiljö, innan satsningen breddas mot andra medelstora företag.

Stor rivalitet med OpenAI

Särskilt utpekade sektorer är sjukvård, tillverkningsindustri, finans, detaljhandel och fastigheter.

Initiativet markerar också en strategisk positionering i konkurrensen mellan ledande AI-aktörer. Anthropic stärker sin närvaro inom företagssegmentet i ett läge där rivaliteten med OpenAI intensifieras.

Båda bolagen uppges förbereda sig för börsnoteringar, vilket ytterligare höjer insatserna.

För investerarna innebär satsningen en möjlighet att höja värdet i befintliga innehav genom teknologisk transformation. För AI-bolagen handlar det om att säkra verklig användning i stor skala.

