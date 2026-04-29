AI-bolag som Anthropic oroar sig allt mer för att kinesiska rivaler ska utnyttja de nya modellerna. Det har fått drastiska konsekvenser i Hongkong.
Bankens anställda får inte använda Claude – oro för spionage
Goldman Sachs har stoppat sina anställda i Hongkong från att använda AI-modeller från Anthropic.
Det är ett drag som speglar hur teknikutvecklingen allt tydligare påverkas av geopolitiska spänningar mellan USA och Kina.
Beslutet innebär att bankens medarbetare i regionen inte längre kan få tillgång till modellen Claude, vare sig via interna system eller direkt.
Kommer inte från kinesiskt håll
Begränsningen infördes efter en genomgång av avtalet mellan Goldman Sachs och Anthropic, där en strikt tolkning ledde till slutsatsen att användning i Hongkong inte är tillåten.
Åtgärden sticker ut eftersom Hongkong traditionellt haft en mer öppen digital miljö än på fastlandet, där västerländska AI-tjänster som ChatGPT redan är blockerade.
I detta fall handlar det dock inte om lokala restriktioner, utan om hur amerikanska bolag själva väljer att hantera tillgången till avancerad teknik i regionen, skriver Financial Times.
Bakgrunden är en växande oro i USA för att kinesiska aktörer ska kunna använda utländska AI-modeller för att utveckla egna system.
Kan få sämre tillgång
Risken handlar bland annat om så kallad distillation, där modeller tränas vidare genom intensiv användning av befintlig teknik.
Amerikanska myndigheter har samtidigt varnat för omfattande intrång kopplade till AI-utveckling.
För Goldman Sachs får beslutet konkreta konsekvenser. Claude har använts i arbetsuppgifter som programmering och finansiell analys.
Begränsningen kan innebära att team i Hongkong får sämre tillgång till avancerade verktyg än kollegor i andra delar av världen.
Har varit en brygga
Det riskerar i förlängningen att påverka konkurrenskraften, menar experter.
Frågan får även bredare betydelse för Hongkongs roll som finansiellt centrum.
Staden har länge fungerat som en brygga mellan Kina och globala marknader, men ökade restriktioner kring teknik kan försvåra den positionen.
Osäkerheten gäller också andra företag med globala avtal med AI-leverantörer, där det ännu är oklart om liknande begränsningar kan införas.
