Bankens anställda får inte använda Claude – oro för spionage

Beslutet innebär att bankens medarbetare i regionen inte längre kan få tillgång till modellen Claude, vare sig via interna system eller direkt.

Kommer inte från kinesiskt håll

Begränsningen infördes efter en genomgång av avtalet mellan Goldman Sachs och Anthropic, där en strikt tolkning ledde till slutsatsen att användning i Hongkong inte är tillåten.

Åtgärden sticker ut eftersom Hongkong traditionellt haft en mer öppen digital miljö än på fastlandet, där västerländska AI-tjänster som ChatGPT redan är blockerade.

I detta fall handlar det dock inte om lokala restriktioner, utan om hur amerikanska bolag själva väljer att hantera tillgången till avancerad teknik i regionen, skriver Financial Times.

Bakgrunden är en växande oro i USA för att kinesiska aktörer ska kunna använda utländska AI-modeller för att utveckla egna system.