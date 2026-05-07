Kinas statsfond tar täten i DeepSeek-runda värd 414 miljarder

Värderingen har dubblats

Värderingen landade på uppskattningsvis 45 miljarder dollar, cirka 414 miljarder kronor, enligt Financial Times med hänvisning till fyra insatta källor. Det är mer än dubbelt mot de 20 miljarder, eller 184 miljarder kronor, som diskuterades för bara några veckor sedan.

Tencent förhandlar också om en ägarandel, men den slutliga investerarlistan är inte bestämd. Grundaren Liang Wenfeng, som kontrollerar 89,5 procent av bolaget, kan dessutom komma att gå in med egna pengar.

Inte bara ännu ett AI-bolag

Den stora fondens inträde handlar inte enbart om riskkapital i traditionell mening, utan det är en statlig positionering i teknikkapplöpningen. Fonden har sedan tidigare finansierat inhemska chipbolag och ingår i Kinas strategiska plan för halvledaroberoende.

DeepSeeks senaste modell, V4, är optimerad för Huaweis Ascend 950-chip. Huawei har passerat Nvidia som den ledande AI-chipleverantören på den kinesiska marknaden, där amerikanska toppmodeller fortsatt är blockerade.

Kinas totala chipproduktion är dock fortfarande bara en tjugondel av USA:s och teknologin bedöms ligga två generationer efter.

Nvidias varning gäller även Europa och Sverige

Nvidias vd Jensen Huang har uttryckt oro för vad ett kinesiskt AI-ekosystem på Huawei-hårdvara betyder på sikt. Om globala AI-modeller optimeras för icke-amerikansk hårdvara förskjuts inte bara den teknologiska, utan även den kommersiella maktbalansen.

Svenska storbolag som Ericsson och Scania har redan valt bort DeepSeek av säkerhetsskäl. Men frågan är inte längre bara om datatillgång utan om vilken hårdvara som kommer att styra nästa generations AI-infrastruktur. Det påverkar svenska bolag med exponering mot halvledare, datacenter och AI-investeringar.

PS analys: En värdering som dubblats på veckor i ett bolag utan tydlig kommersialiseringsplan är uppseendeväckande. Det är inte investerarlogik som driver processen, utan geopolitik. För börsinvesterare med Nvidia-exponering är det här ett scenario att hålla ögonen på noga.