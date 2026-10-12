Microsoft-toppen: Ditt mjölkpaket har fler regleringar än AI

Krav på globala säkerhetsregler

Kritiken handlar inte enbart om att sakerna saknar formella paragrafer utan om att riskerna förblir ohanterade. Smith efterlyser nu bindande globala standarder och tydliga krav på incidentrapportering. När systemen brister eller drabbas av säkerhetsproblem måste drabbade parter informeras på ett strukturerat sätt.

”Vi vet hur man gör detta för andra produkter. Vi borde bygga vidare på den kunskapen och fundera på hur vi kan tillämpa den på AI”, anser Microsoft-toppen.

Techjättarna kan inte tillåtas att bara styra över sig själva. För att skapa ett hållbart ekosystem krävs politiskt mod och internationellt samarbete.

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Mjölkpaketet, som Brad Smith ser paralleller till, visar att samhället länge har förmått att reglera fysiska produkter för att skydda konsumenterna. Nu anser Microsofts boss att det är dags att flytta samma princip till den digitala frontlinjen innan det är för sent.

Trump kallar AI-hotet för bluff

Brad Smiths åsikt går stick i stäv med den amerikanska presidenten Donald Trump, som kallat AI-jättarnas AI-varningar för ”en bluff” och fått medhåll av bland andra Nvidias vd Jensen Huang. Även Metas grundare och vd Mark Zuckerberg har tonat ned riskerna med AI.

I slutet av september var Trump värd för ledarna för de amerikanska teknikjättarna OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta och Google i Vita huset där cheferna undertecknade ett ”moraliskt bindande” dokument. Bakom stängda dörrar utbröt ett gräl mellan AI-topparna om huruvida tekniken är farlig eller inte.

I centrum för stormen stod Anthropic-chefen Dario Amodei, som upprepade gånger har varnat för de enorma riskerna med att utveckla allt kraftfullare artificiell intelligens.

Brad Smith: Det gör mig orolig

Brad Smith välkomnar initiavet ovan, det moraliskt bindande dokumentet som AI-cheferna skrivit under, men anser att det krävs mer.

”Det är de företag som inte är lika ansvarsfulla som man behöver oroa sig för”, säger han till BBC.

Observera att Brad Smith är vice styrelseordförande och president för Microsoft, och att Satya Nadella är verkställande direktör (vd) och styrelseordförande.

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