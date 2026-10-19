Därför väljer AI nästan alltid siffran 7: Gradient descent

Det är nästan tre gånger så många som om svaren hade varit helt jämnt fördelade mellan tio möjliga alternativ.

Väljer 7 i 80 procent av fallen

En förklaring är att människor har en bestämd uppfattning om hur slumpmässighet ska se ut. Ett och tio känns som självklara ytterligheter. Fem ligger mitt i intervallet. Jämna tal kan uppfattas som mer regelbundna, medan sju känns mindre förutsägbart.

Ett fenomen som nu uppmärksammas är att AI är betydligt värre.

I februari 2025 publicerade Javier Coronado-Blázquez, forskare vid Telefónica Tech i Madrid, en studie på forskningsplattformen arXiv. Han testade sex språkmodeller i sju språk, med olika intervall och inställningar för hur varierade svaren skulle vara.

Totalt genomfördes 75 600 förfrågningar.

Resultatet var slående. När modellerna ombads välja ett tal mellan ett och tio var sju det vanligaste svaret för samtliga modeller, med vissa variationer beroende på språk. Tre av modellerna, däribland Gemini 2.0 och GPT-4o-mini, valde sju i omkring 80 procent av försöken.