AI-bjässen Anthropic levererar exceptionella siffror i kvartalet före sin planerade börsintroduktion. Under det tredje kvartalet uppges bolagets intäkter vara hela 16,8 miljarder dollar.
Anthropics intäkter rusar till 16,8 miljarder dollar inför meganoteringen
Det är en kraftig intäktsökning för företaget bakom Claude, jämfört med tidigare perioder. Ttillväxten visar att efterfrågan på avancerad AI, artificiell intelligens, är enorm på den globala marknaden.
Starka kvartalssiffror väcker uppmärksamhet
Under en presentation vid bolagets huvudkontor i San Francisco fick presumtiva investerare ta del av de färska siffrorna, rapporterar Bloomberg.
Det tredje kvartalet visade en omsättning på 16,8 miljarder dollar vilket innebar en ökning på ungefär 50 procent jämfört med det andra kvartalet då intäkterna låg på 11,5 miljarder dollar.
Antrophic meddelade samtidigt att verksamheten nått lönsamhet på en justerad basis samt varit kassaflödespositiv under kvartalet. Bolaget har tidigare redovisat stora nettoförluster under föregående år men vänder nu trenden i ett avgörande skede.
Investerare räknar med att värderingen av bolaget kan hamna mellan 1,8 biljoner dollar och 2 biljoner dollar i samband med noteringen.
Den planerade börsintroduktionen närmar sig
Förberedelserna för börsintroduktionen fortgår i snabb takt och bolaget siktar på att börja handlas under fjärde kvartalet. Den formella marknadsföringen av aktieerbjudandet planeras att dra igång den 9 november.
Målet är att handeln ska komma igång före Thanksgiving-helgen eller senast innan årets slut. Bolagets finansiella utveckling har därmed gått från klarhet till klarhet efter att ha omsatt betydligt mindre summor under tidigare år.
”Jag är försiktig med Anthropics intäktsutsikter”, säger emellertid Jung In Yun, vd på Fibonacci Asset Management, till Bloomberg.
”Priserna kan falla ytterligare i takt med att konkurrensen intensifieras, så även en stark användningstillväxt kanske inte leder till lika stark intäktstillväxt eller hållbar lönsamhet”.
Konkurrensen hårdnar på marknaden för AI
Teknikjättarna kämpar om positionerna inom artificiell intelligens och trycket på marknaden är intensivt. Anthropic möter tuff konkurrens från bland annat OpenAI och Meta Platforms som lanserar egna avancerade modeller.
Trots den hårda konkurrensen, som även kommer från Kina, har Anthropic stärkt sin ställning avsevärt. Analytiker framhåller att investerarnas reaktion på de nya finansiella rapporterna blir helt avgörande för slutvillkoren i erbjudandet.
Den kommande börsintroduktionen väntas bli en av de absolut största och mest spektakulära händelserna på finansmarknaden i år.