Anthropics intäkter rusar till 16,8 miljarder dollar inför meganoteringen

Starka kvartalssiffror väcker uppmärksamhet

Under en presentation vid bolagets huvudkontor i San Francisco fick presumtiva investerare ta del av de färska siffrorna, rapporterar Bloomberg.

Det tredje kvartalet visade en omsättning på 16,8 miljarder dollar vilket innebar en ökning på ungefär 50 procent jämfört med det andra kvartalet då intäkterna låg på 11,5 miljarder dollar.

Antrophic meddelade samtidigt att verksamheten nått lönsamhet på en justerad basis samt varit kassaflödespositiv under kvartalet. Bolaget har tidigare redovisat stora nettoförluster under föregående år men vänder nu trenden i ett avgörande skede.

Investerare räknar med att värderingen av bolaget kan hamna mellan 1,8 biljoner dollar och 2 biljoner dollar i samband med noteringen.