Apple och Meta har bråkat i åratal. Nu jobbar de ihop för AI lokalt på en Mac – men det kräver datorer för tiotusentals dollar.
Ärkerivalerna går ihop: AI lokalt på nya Mac
”Vi är glada över att mamma och pappa är sams igen”, säger Metas AI-chef Alexandr Wang enligt Financial Times.
Citatet rör det oväntade samarbetet med Apple. Efter år av bråk om integritet och annonser hjälper techjättarna nu varandra att köra en av USA största öppna AI-modeller på Mac. Men det krävs betydligt mer än en vanlig dator.
Meta släppte på torsdagen Muse Spark Open, en AI-modell med 816 miljarder parametrar som har optimerats för Apples nya Mac Studio med M5 Ultra. Modellen kan köras lokalt, utan att användarens frågor behöver skickas till en extern AI-tjänst.
”Det är fantastiskt att kunna köra en modell av Muse Spark Opens kaliber och storlek så effektivt, direkt från skrivbordet”, skriver Apples vd John Ternus på X.
Men det skrivbordet behöver vara välutrustat.
En Mac Studio med M5 Ultra och 256 gigabyte minne kostar från 10 799 dollar, enligt CNBC. För att köra hela modellen i den lösning som Apple och Meta beskriver i sin presentation krävs två sammankopplade datorer med 512 gigabyte minne vardera. Den konfigurationen väntas bli tillgänglig senare i oktober.
AI utan molnet
Muse Spark Open är byggd för avancerad programmering, problemlösning och så kallat agentbaserat arbete, där AI kan utföra flera steg i en uppgift. Den kan hantera text, bilder, ljud och video och har ett kontextfönster på en miljon token.
Det som gör samarbetet intressant är att modellen kan köras på användarens egen hårdvara. Företag kan därmed få större kontroll över känslig information och minska beroendet av externa AI-tjänster.
”Meta har ingen kontroll över eller insyn i något av det”, säger Wang till Axios om hur utvecklare använder modellen.
Samarbetat i hemlighet i månader
För Meta innebär samarbetet att bolagets AI-modell kan nå fler utvecklare. Apple får i sin tur visa vad företagets dyraste datorer klarar av.
Relationen mellan bolagen har varit ansträngd sedan Apple 2021 införde integritetsskydd som begränsadae annonsörers möjligheter att spåra användare mellan appar. Meta uppskattade då att förändringarna skulle minska bolagets intäkter med omkring 10 miljarder dollar under 2022.
Enligt Axios har samarbetet kring Muse Spark Open pågått i flera månader. Daniel Gross, en tidigare Apple-chef som numera arbetar på Meta, spelade en viktig roll i att föra samman bolagen.
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