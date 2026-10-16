Ärkerivalerna går ihop: AI lokalt på nya Mac

Meta släppte på torsdagen Muse Spark Open, en AI-modell med 816 miljarder parametrar som har optimerats för Apples nya Mac Studio med M5 Ultra. Modellen kan köras lokalt, utan att användarens frågor behöver skickas till en extern AI-tjänst.

”Det är fantastiskt att kunna köra en modell av Muse Spark Opens kaliber och storlek så effektivt, direkt från skrivbordet”, skriver Apples vd John Ternus på X.

Men det skrivbordet behöver vara välutrustat.

En Mac Studio med M5 Ultra och 256 gigabyte minne kostar från 10 799 dollar, enligt CNBC. För att köra hela modellen i den lösning som Apple och Meta beskriver i sin presentation krävs två sammankopplade datorer med 512 gigabyte minne vardera. Den konfigurationen väntas bli tillgänglig senare i oktober.

AI utan molnet

Muse Spark Open är byggd för avancerad programmering, problemlösning och så kallat agentbaserat arbete, där AI kan utföra flera steg i en uppgift. Den kan hantera text, bilder, ljud och video och har ett kontextfönster på en miljon token.

Det som gör samarbetet intressant är att modellen kan köras på användarens egen hårdvara. Företag kan därmed få större kontroll över känslig information och minska beroendet av externa AI-tjänster.

”Meta har ingen kontroll över eller insyn i något av det”, säger Wang till Axios om hur utvecklare använder modellen.