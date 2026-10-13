På den indonesiska ön Batam har panik utbrutit bland invånarna sedan datacenter på ön slukar allt vatten. ”Inte en enda droppe har kommit genom våra kranar de senaste tre månaderna”.
Nödrop från öbor – datacenter tömmer kranarna på allt vatten
Öns omkring 300 invånare samlades nyligen för att storma ett inhägnat område med datacenter. De bar med sig tomma plastflaskor och dunkar för att protestera mot den akuta vattenbristen.
Ilskan grundar sig i att kranarna i hemmen har stått helt torra under en längre tid. Lokalbefolkningen vittnar om en ohållbar situation där deras tillgång till livsviktigt dricksvatten har försvunnit i takt med att den digitala infrastrukturen har brett ut sig.
”Vår vattenförsörjning hade varit pålitlig tills datacentren kom”, berättar en av demonstranterna, Dewi Susanti, för BBC.
Ställda mot väggen av tekniken
Invånarna uppger att deras vattenförsörjning var stabil innan jätteanläggningarna för data etablerades på ön. Utbyggnaden av AI-industrin ställer nu gamla samhällsbehov mot nya digitala ambitioner. Kritikerna pekar på att framväxten av dessa anläggningar slukar resurser som tidigare gick till de boende på ön.
”Inte en enda droppe har kommit genom våra kranar de senaste tre månaderna”, förklarar demonstranten Dewi Susanti för den brittiska public service-kanalen.
AI-boomen hotar hela ekosystem
Situationen på Batam blottlägger den enorma miljöpåverkan som följer med den pågående digitaliseringen. Medan techbolagen bygger ut för att möta efterfrågan på processorkraft lämnas de lokala samhällena kvar med tomma kranar. Vattenförbrukningen för kylning av servrar och relaterad elproduktion visar hur hårt teknikhajpen slår mot känsliga ekosystem och ömiljöer.
Protesterna på Batam illustrerar den växande konflikten mellan den globala efterfrågan på artificell intelligens och människors grundläggande överlevnadsbehov.
Ansvariga myndigheter slår ifrån sig
När digitala jättar expanderar i sökandet efter billig mark och kraft ställs lokalsamhällen inför akuta kriser. Frågan om vem som egentligen ska betala priset för den tekniska utvecklingen blir alltmer akut i takt med att resurserna tryter.
Den indonesiska ön Batams vattenbolag har lovat att förbättra vattenförsörjningen, men kommenterar inte huruvida störningarna är kopplade till datacentren. BP Batam, myndigheten som övervakar handel och industri, hävdar att en långvarig torka är orsaken till den akuta vattenbristen och förnekade anklagelser från lokalbefolkningen om att vatten avsett för bostäder kanaliserat till datacenter.
Protester mot den sinande vattenresevoaren har rasat tidigare på Batam, som är omställning till ett digitalt nav.
”Tillförlitlig data om vattenanvändning i datacenter i Indonesien är fortfarande knapphändig, delvis för att företag behandlar den som skyddad information”, säger Agus Hasan, professor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, till BBC och understryker vikten av transparens och ansvar i samband med uppföranden av datacenter.
Datacenter slukar vatten och energi
Batams invånare är långtifrån ensamma om att protestera mot den snabba utvecklingen av datacenter i spåren av AI-boomen, runt om i världen växer motståndsgrupper mot teknikföretagens investeringar för mångmiljardbelopp i AI-infrastruktur som påverkar miljön.
”Forskning i USA tyder på att ett typiskt datacenter förbrukar cirka 136 000 liter vatten per dag, eller ungefär lika mycket som 1 000 amerikanska hushåll. En större anläggning på 50 MW skulle kunna ta lika mycket vatten som 2 200 hushåll per dag, och tillräckligt med el för att förse 22 000 hem med ström, enligt Malaysias centralbank”, konstaterar BBC.