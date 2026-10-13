Nödrop från öbor – datacenter tömmer kranarna på allt vatten

AI-boomen hotar hela ekosystem

Situationen på Batam blottlägger den enorma miljöpåverkan som följer med den pågående digitaliseringen. Medan techbolagen bygger ut för att möta efterfrågan på processorkraft lämnas de lokala samhällena kvar med tomma kranar. Vattenförbrukningen för kylning av servrar och relaterad elproduktion visar hur hårt teknikhajpen slår mot känsliga ekosystem och ömiljöer.

Protesterna på Batam illustrerar den växande konflikten mellan den globala efterfrågan på artificell intelligens och människors grundläggande överlevnadsbehov.

Ansvariga myndigheter slår ifrån sig

ANNONS

När digitala jättar expanderar i sökandet efter billig mark och kraft ställs lokalsamhällen inför akuta kriser. Frågan om vem som egentligen ska betala priset för den tekniska utvecklingen blir alltmer akut i takt med att resurserna tryter.

Den indonesiska ön Batams vattenbolag har lovat att förbättra vattenförsörjningen, men kommenterar inte huruvida störningarna är kopplade till datacentren. BP Batam, myndigheten som övervakar handel och industri, hävdar att en långvarig torka är orsaken till den akuta vattenbristen och förnekade anklagelser från lokalbefolkningen om att vatten avsett för bostäder kanaliserat till datacenter.

Protester mot den sinande vattenresevoaren har rasat tidigare på Batam, som är omställning till ett digitalt nav.

”Tillförlitlig data om vattenanvändning i datacenter i Indonesien är fortfarande knapphändig, delvis för att företag behandlar den som skyddad information”, säger Agus Hasan, professor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, till BBC och understryker vikten av transparens och ansvar i samband med uppföranden av datacenter.

Datacenter slukar vatten och energi

Batams invånare är långtifrån ensamma om att protestera mot den snabba utvecklingen av datacenter i spåren av AI-boomen, runt om i världen växer motståndsgrupper mot teknikföretagens investeringar för mångmiljardbelopp i AI-infrastruktur som påverkar miljön.

”Forskning i USA tyder på att ett typiskt datacenter förbrukar cirka 136 000 liter vatten per dag, eller ungefär lika mycket som 1 000 amerikanska hushåll. En större anläggning på 50 MW skulle kunna ta lika mycket vatten som 2 200 hushåll per dag, och tillräckligt med el för att förse 22 000 hem med ström, enligt Malaysias centralbank”, konstaterar BBC.