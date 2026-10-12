Din övervakningskamera blir nästa spion – säkerhetsmissen som blottar företagen

Ja de finns redan i amerikanska Dallas – där den som har lite för långt gräs, skräpig uppfart eller trasigt staket får brev med krav från kommunen.

Ett annat exempel är en övervakningskamera utanför ett hönshus i norra Israel – som plötsligt blev en del av kriget i Mellanöstern.



Hackare tar över kameror

När en lantbrukare skulle kontrollera sina höns upptäckte han att kamerans språk hade ändrats till arabiska. Han kontaktade Israels nationella cybersäkerhetsmyndighet, som konstaterade att hackare hade tagit kontroll över kameran.



Men det var inte hönsen som intresserade angriparna.



Kameran var riktad mot ett område där israeliska säkerhetsstyrkor rörde sig nära gränsen till Libanon.



Händelsen är ett av flera exempel på hur civila övervakningssystem blivit viktiga underrättelseverktyg i moderna konflikter, enligt The Wall Street Journal.

Kamerorna finns i bostäder, butiker, industrier, trafiksystem och på offentliga platser. Många har svaga lösenord eller föråldrad programvara.