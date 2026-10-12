Övervakningskameror som ska skydda hem och företag används nu som vapen i moderna krig. Ryssland, Ukraina, Israel och Iran utnyttjar säkerhetsbrister för att spionera på militära transporter och identifiera bombmål. Enligt experter kan även helt vanliga webbkameror bli verktyg för främmande underrättelsetjänster.
Din övervakningskamera blir nästa spion – säkerhetsmissen som blottar företagen
Vi lever i ett övervakningssamhälle, det finns numera kameror uppsatta överallt.
Sopbilar med AI-styrda kameror?
Ja de finns redan i amerikanska Dallas – där den som har lite för långt gräs, skräpig uppfart eller trasigt staket får brev med krav från kommunen.
Ett annat exempel är en övervakningskamera utanför ett hönshus i norra Israel – som plötsligt blev en del av kriget i Mellanöstern.
Hackare tar över kameror
När en lantbrukare skulle kontrollera sina höns upptäckte han att kamerans språk hade ändrats till arabiska. Han kontaktade Israels nationella cybersäkerhetsmyndighet, som konstaterade att hackare hade tagit kontroll över kameran.
Men det var inte hönsen som intresserade angriparna.
Kameran var riktad mot ett område där israeliska säkerhetsstyrkor rörde sig nära gränsen till Libanon.
Händelsen är ett av flera exempel på hur civila övervakningssystem blivit viktiga underrättelseverktyg i moderna konflikter, enligt The Wall Street Journal.
Kamerorna finns i bostäder, butiker, industrier, trafiksystem och på offentliga platser. Många har svaga lösenord eller föråldrad programvara.
Attraktiva mål
Det gör dem till attraktiva mål för hackare.
Enligt säkerhetsföretaget Recorded Future håller civila övervakningskameror på att förvandlas till verktyg för militär underrättelseinhämtning.
Artificiell intelligens gör dessutom att enorma mängder videomaterial kan analyseras automatiskt för att upptäcka soldater, fordon och militära aktiviteter.
Ryssland spionerar på kameror i Europa
Hotet sträcker sig långt utanför krigszonerna.
I juli 2026 varnade Nederländernas underrättelsetjänster AIVD och MIVD för att ryska statliga aktörer systematiskt hackar internetanslutna kameror i Europa.
Syftet är bland annat att kartlägga militära transporter och vapenleveranser till Ukraina.
Enligt myndigheterna förekommer verksamheten i Nederländerna, Ukraina och flera andra EU- och Natoländer.
Det innebär att kameror vid järnvägar, hamnar och transportleder kan bli särskilt intressanta för rysk underrättelsetjänst, enligt AIVD.
Även svenska kameror är sårbara
För svenska företag och hushåll är utvecklingen en påminnelse om att uppkopplade kameror måste skyddas som andra datorer.
Amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten CISA varnar för att standardlösenord och felaktiga säkerhetsinställningar kan göra det enkelt för angripare att komma åt kameror och annan nätverksutrustning.
Starka och unika lösenord
Den amerikanska konsumentmyndigheten FTC rekommenderar starka unika lösenord, regelbundna uppdateringar och tvåfaktorsautentisering där det är möjligt.
Särskilt viktigt är att inte lämna kameror direkt åtkomliga från internet utan tillräckligt skydd.
Det som började som en teknik för att öka tryggheten har därmed fått en helt annan roll.
En enkel kamera på en husvägg kan numera vara lika intressant för en underrättelsetjänst som för den person som installerade den.
Läs även:
AI-avundsjuka – när kollegan är bättre på AI. Dagens PS