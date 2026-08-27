Dagliga tidsgränser och skarpare ålderskontroll – så ändras Instagram efter uppgörelsen

Två timmars användning om dagen

Tonåringar ska som standard begränsas till två timmars användning per dag på Facebook och Instagram. Plattformarna ska blockeras mellan midnatt och klockan 06 utan föräldrarnas godkännande, och de flesta pushnotiser ska stängas av under skoltid, mellan klockan 08 och 15.

Meta ska dessutom stärka ålderskontrollerna och begränsa minderårigas tillgång till åldersbegränsat innehåll. Antalet likes och reaktioner ska döljas som standard för tonåringar. Flera av förändringarna ska införas stegvis under det kommande året.

De nya reglerna kommer dock bara fungera om även andra sociala medier som Tiktok och Youtube går samma väg menar Metas chefsjurist CJ Mahoney, skriver Guardian vidare.

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”Eftersom tonåringar rör sig obehindrat mellan ett stort antal appar behöver vi en branschgemensam lösning”, säger han och tillägger:

”Som förälder är jag stolt över både det arbete Meta tidigare har gjort för att skydda barn och över denna nya, banbrytande överenskommelse. Men dess framgång hänger på att alla andra plattformar för sociala medier följer i Metas fotspår.”

På gång i Sverige

En svensk utredning föreslår att det införs en 15-årsgräns för att ha inloggade konton på sociala medier.

Förslaget har fått brett politiskt stöd, men väckt kritik hos vissa experter.

Skadligt innehåll finns kvar

Kritikerna varnar för att krav på åldersverifiering kan hota den personliga integriteten, leda till omfattande datainsamling eller påverka det fria meningsutbytet negativt. Vissa barnrättsorganisationer som Unicef påpekar också att en generell åldersgräns inte helt löser problem med exempelvis skadligt innehåll.

I Australien gäller sedan december 2025 en 16-årsgräns för konton på 10 plattformar som Facebook, Instagram och Snapchat.

Hittar nya sociala medier

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Där har det dock visat sig lätt för barn och ungdomar att byta till andra sociala medier som inte innefattas av förbudet och samtidigt använda äldre personers identitetsuppgifter för att kringgå åldersgränsen.

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