Patienterna lägger på – AI-receptionisten förstår inte dialekten

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Eller närmare bestämt deras dialekt.

Enligt den lokala patientorganisationen Healthwatch Rotherham har AI-systemet svårt att förstå vissa patienter med bred Yorkshire-dialekt. Det rapporterar både BBC och The Guardian.

Missa inte: Kom för sent till jobbet – fick sparken av en AI. Dagens PS

Gav upp och lade på

EMMA används för att ta emot och sortera patienternas ärenden över telefon. Tanken är att alla samtal ska besvaras direkt och att patienterna därmed ska slippa vänta på en mänsklig receptionist.

Men för vissa har vägen till vården snarare blivit krångligare.

”Jag lyckades aldrig få den att förstå mig. Till slut lade jag bara på och struntade i att försöka boka en tid”, berättar en patient för Healthwatch.

Organisationens chef Kym Gleeson säger att dialekterna kan skilja sig en hel del även inom South Yorkshire.

”Det finns olika språkliga särdrag, så variationen är stor. Systemet verkar inte alltid kunna förstå, och det skapar frustration”, säger hon till BBC.

ANNONS

Läs även: Tiousentals svenskar krävs på pengar – om fyra månader ändras reglerna. Dagens PS