Internet-gurun Steve Krug: "Sociala medier är det värsta som hänt på 40 år"

Lägg tillbaka friktionen

Hans lösning handlar om att medvetet lägga tillbaka friktion i användningen av internet.

Begränsa antalet följare till omkring hundra personer, göra korta videor svårare att snubbla över i algoritmer, och låta användare aktivt söka upp innehåll i stället för att serveras ett oändligt flöde.

EU på samma spår om internet

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Frågan är om något av detta går att förverkliga i praktiken.

Utvecklingen i EU går delvis åt samma håll som Krugs idéer, om än betydligt trögare. EU:s lagstiftning om digitala tjänster (DSA) förbjuder redan i dag manipulativa gränssnitt som ”materiellt försämrar” användarens förmåga att fatta fria beslut.

Utredning mot TikTok

I februari inledde EU-kommissionen en formell utredning mot TikTok för just beroendeframkallande design.

Några av de saker man vänder sig emot är oändlig scrollning och push-notiser. En liknande utredning riktades mot Meta i somras.

Reglera beroendeframkallande design

Ett större steg väntas i den kommande Digital Fairness Act, som EU-kommissionen planerar att lägga fram under fjärde kvartalet 2026.

Lagen ska explicit reglera beroendeframkallande design, mörka mönster och manipulativ personalisering. Med särskilt fokus på minderåriga och deras användning av internet.

Design för att lura

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En kommissionsstudie från 2022 fann att 97 procent av de mest populära webbplatserna och apparna i EU använde minst ett så kallat mörkt mönster. Det är ett samlingsbegrepp för gränssnitt som medvetet designats för att lura eller pressa användare till val de annars inte skulle gjort.

Några exempel på detta är falska nedräkningsklockor som skapar tidspress, avslutsflöden för prenumerationer som gjorts krångliga med flit, eller förvalda kryssrutor som gör det svårare att tacka nej än att tacka ja.

AI förvärrar problemet

Vägen dit är dock lång. Fullständigt genomförande av lagen väntas dröja till mellan 2028 och 2030, och de globala teknikjättarna har hittills bara förbundit sig till förändringar inom EU, inte i resten av världen.

Krug själv tror dessutom att AI riskerar att förvärra problemet med internet snarare än lösa det, om tekniken används för att göra manipulerande gränssnitt ännu effektivare.