Steve Krug skrev boken som lärde e-handlare och marknadsförare att göra webbplatser enkla och friktionsfria. 25 år senare menar han att samma principer kapats för att göra sociala medier beroendeframkallande i stället. Han har egna idéer om hur internet borde se ut, men frågan är om något av det faktiskt kan bli verklighet.
Internet-gurun Steve Krug: "Sociala medier är det värsta som hänt på 40 år"
”Jag tycker att sociala medier är det värsta som hänt de senaste fyrtio åren”, säger Steve Krug. Han är mannen bakom ”Don’t Make Me Think” från år 2000, en av grundböckerna inom webbdesign som fortfarande undervisas på universitet och sålt i över 700 000 exemplar.
Det är hans idéer som ligger bakom att knappar ser ut som knappar och att länkar går att känna igen som länkar.
Maximera beroende
Krug menar att branschen senare kapade hans princip om friktionsfrihet och vände den mot användarna på internet.
I stället för att göra det enkelt att utföra en uppgift, används samma designprinciper för att maximera skärmtid och beroende.
Han erkänner själv att han ibland fastnar i Facebook-flödet i en timme utan att få något värdefullt ut av det.
Lägg tillbaka friktionen
Hans lösning handlar om att medvetet lägga tillbaka friktion i användningen av internet.
Begränsa antalet följare till omkring hundra personer, göra korta videor svårare att snubbla över i algoritmer, och låta användare aktivt söka upp innehåll i stället för att serveras ett oändligt flöde.
EU på samma spår om internet
Frågan är om något av detta går att förverkliga i praktiken.
Utvecklingen i EU går delvis åt samma håll som Krugs idéer, om än betydligt trögare. EU:s lagstiftning om digitala tjänster (DSA) förbjuder redan i dag manipulativa gränssnitt som ”materiellt försämrar” användarens förmåga att fatta fria beslut.
Utredning mot TikTok
I februari inledde EU-kommissionen en formell utredning mot TikTok för just beroendeframkallande design.
Några av de saker man vänder sig emot är oändlig scrollning och push-notiser. En liknande utredning riktades mot Meta i somras.
Reglera beroendeframkallande design
Ett större steg väntas i den kommande Digital Fairness Act, som EU-kommissionen planerar att lägga fram under fjärde kvartalet 2026.
Lagen ska explicit reglera beroendeframkallande design, mörka mönster och manipulativ personalisering. Med särskilt fokus på minderåriga och deras användning av internet.
Design för att lura
En kommissionsstudie från 2022 fann att 97 procent av de mest populära webbplatserna och apparna i EU använde minst ett så kallat mörkt mönster. Det är ett samlingsbegrepp för gränssnitt som medvetet designats för att lura eller pressa användare till val de annars inte skulle gjort.
Några exempel på detta är falska nedräkningsklockor som skapar tidspress, avslutsflöden för prenumerationer som gjorts krångliga med flit, eller förvalda kryssrutor som gör det svårare att tacka nej än att tacka ja.
AI förvärrar problemet
Vägen dit är dock lång. Fullständigt genomförande av lagen väntas dröja till mellan 2028 och 2030, och de globala teknikjättarna har hittills bara förbundit sig till förändringar inom EU, inte i resten av världen.
Krug själv tror dessutom att AI riskerar att förvärra problemet med internet snarare än lösa det, om tekniken används för att göra manipulerande gränssnitt ännu effektivare.