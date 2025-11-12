Altmans galna plan: Gå med hundratals miljarder i förlust

OpenAI förbereder sig för flera år av kraftiga förluster innan bolaget räknar med att nå lönsamhet omkring 2030.

Enligt The Information visar interna finansiella dokument att bolaget förväntar sig investeringar på omkring 115 miljarder dollar, drygt 1 000 miljarder kronor, fram till 2029.

Strategin bygger på massiva investeringar i infrastruktur, datacenter och halvledarteknik för att möta den snabbt växande efterfrågan på AI-tjänster.

Stora investeringar

OpenAI uppges spendera omkring 9 miljarder dollar under 2025, med intäkter på 13 miljarder, skriver Wall Street Journal.

Snart berkäknas dock förlusterna öka kraftigt.

Särskilt stora förluster väntas det bli under 2028 då driftsunderskottet kan uppgå till cirka 74 miljarder dollar, eller omkring 700 miljarder kronor, enligt företagets interna siffror.

En stor del av pengarna ska också gå till att bygga upp reservkapacitet i datacenter för att kunna hantera framtida produktlanseringar och forskningsbehov.