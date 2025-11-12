Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

Altmans galna plan: Gå med hundratals miljarder i förlust

altman
Sam Altman är en av världens mest omtalade företagsledare just nu. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Det kostar att ligga i AI-utvecklingens framkant. OpenAI planerar att göra av med enorma summor – och kommer inte att gå med vinst detta årtionde.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

OpenAI förbereder sig för flera år av kraftiga förluster innan bolaget räknar med att nå lönsamhet omkring 2030.

Enligt The Information visar interna finansiella dokument att bolaget förväntar sig investeringar på omkring 115 miljarder dollar, drygt 1 000 miljarder kronor, fram till 2029.

Strategin bygger på massiva investeringar i infrastruktur, datacenter och halvledarteknik för att möta den snabbt växande efterfrågan på AI-tjänster.

Stora investeringar

OpenAI uppges spendera omkring 9 miljarder dollar under 2025, med intäkter på 13 miljarder, skriver Wall Street Journal.

Snart berkäknas dock förlusterna öka kraftigt.

Särskilt stora förluster väntas det bli under 2028 då driftsunderskottet kan uppgå till cirka 74 miljarder dollar, eller omkring 700 miljarder kronor, enligt företagets interna siffror.

En stor del av pengarna ska också gå till att bygga upp reservkapacitet i datacenter för att kunna hantera framtida produktlanseringar och forskningsbehov.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

Skillnad mot Anthropic

ANNONS

“Varje dollar vi investerar i AI-infrastruktur går till att betjäna de hundratals miljoner konsumenter, företag och utvecklare som förlitar sig på ChatGPT för att få mer gjort”, säger en talesperson för OpenAI.

Samtidigt visar prognoserna hur OpenAI:s strategi skiljer sig från rivalen Anthropic.

Båda bolagen bränner stora summor i nuläget, men Anthropic väntas minska sin kapitalförbrukning i takt med ökade intäkter och nå break-even redan 2028.

Har en långsiktig plan

OpenAI däremot planerar att fortsätta investera tungt även när förlusterna växer.

OpenAI:s ledning motiverar den aggressiva expansionen med att bristen på datorkraft är det största hindret för fortsatt tillväxt.

Företaget räknar med att den massiva satsningen på infrastruktur ska ge ett avgörande försprång när marknaden mognar.

Ska gå med vinst 2030

Enligt prognoserna väntas intäkterna öka kraftigt till omkring 200 miljarder dollar år 2030, då bolaget för första gången beräknas gå med vinst.

ANNONS

Den expansiva strategin innebär dock stora risker. Investerare har redan visat oro över stigande kostnader för AI-utveckling och branschens osäkra avkastning, skriver Fortune.

OpenAI:s senaste satsningar – bland annat videoplattformen Sora 2, webbläsaren Atlas och ett kommande hårdvaruprojekt tillsammans med Jony Ive – kräver enorma resurser och höga driftkostnader.

Läs mer: Svenska spelundret drar in miljarder – men moln tornar upp sig. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AnthropicOpenAISam Altman
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS