Vem ska betala för AI – räddningspaket på gång?

Trumps regering betalar inte

USA:s regering kommer dock inte öppna plånboken till AI, det har David Sacks, Trump-administrationens så kallade AI-tsar, redan klargjort enligt Oilprice.

Det går tvärtemot vad branschen förväntar sig visar det sig dock sedan exempelvis finanschefen för OpenAI, Sarah Friar, uppger att bolagen behöver federala garantier för att göra de nödvändiga investeringarna och därmed säkerställa ett amerikanskt ledarskap inom AI-utvecklingen.

Hon menar vidare att AI-ledarskap kräver att “regeringen spelar sin roll”, och därmed öppnar plånboken när det gäller investeringar.

Prislappen drar fortsatt iväg

Priserna inom AI fortsätter att skena, och även om experter uppger att de kommer att sjunka längre fram ser det inte ut så i nuläget.

En rapport pekar på att över 66 procent av IT-cheferna redan upplevt oförutsedda budgetöverskridanden på grund av AI- eller konsumtionsbaserad prissättning.

Över hälften av USA:s delstater delar dock redan ut subventioner till AI-projekt för att att locka till sig nya datacenter.

Pressen är nu stor på OpenAI och aktieägarna kräver ett lyft på 1.000 procent. (Foto: AP/Michael Dwyer/TT)

AI skapar lokala problem

Det skapar dock samtidigt nya problem sedan det krockar med lokalbor som inte vill bo granne med ett datacenter, där elräkningarna ibland drar iväg som följd.

Problemet för AI framöver kommer vara att tekniken har så mycket att bevisa för världen.

Skulle lovorden inte hålla och bubblan spricka så blir det ett brant fall som samtidigt kommer bli väldigt dyrt för många inblandade.

