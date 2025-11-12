När bolagen redan betalar allt mer för AI ställer sig många frågan hur mycket det egentligen får kosta? Kommer det statliga räddningspaket eller vem ska egentligen stå för den skenande notan?
Vem ska betala för AI – räddningspaket på gång?
Det är givetvis inga små summor vi pratar om när AI rullas ut på bolagen världen över.
Världens utgifter för artificiell intelligens förutspås nå nära 14,1 biljoner svenska kronor under 2025.
Samtidigt kämpar företag med att förstå de snabbt förändrade prismodellerna skriver Realtid.
AI är dyrt
Samtidigt som techjättar som OpenAI spenderar långt över vad de drar in är det allt fler som diskuterar var pengarna ska komma ifrån.
Kommer regeringar gå in och backa AI-utvecklingen genom olika paket och utdragna subventioner eller hur ska investeringarna stödjas?
Trumps regering betalar inte
USA:s regering kommer dock inte öppna plånboken till AI, det har David Sacks, Trump-administrationens så kallade AI-tsar, redan klargjort enligt Oilprice.
Det går tvärtemot vad branschen förväntar sig visar det sig dock sedan exempelvis finanschefen för OpenAI, Sarah Friar, uppger att bolagen behöver federala garantier för att göra de nödvändiga investeringarna och därmed säkerställa ett amerikanskt ledarskap inom AI-utvecklingen.
Hon menar vidare att AI-ledarskap kräver att “regeringen spelar sin roll”, och därmed öppnar plånboken när det gäller investeringar.
Prislappen drar fortsatt iväg
Priserna inom AI fortsätter att skena, och även om experter uppger att de kommer att sjunka längre fram ser det inte ut så i nuläget.
En rapport pekar på att över 66 procent av IT-cheferna redan upplevt oförutsedda budgetöverskridanden på grund av AI- eller konsumtionsbaserad prissättning.
Över hälften av USA:s delstater delar dock redan ut subventioner till AI-projekt för att att locka till sig nya datacenter.
AI skapar lokala problem
Det skapar dock samtidigt nya problem sedan det krockar med lokalbor som inte vill bo granne med ett datacenter, där elräkningarna ibland drar iväg som följd.
Problemet för AI framöver kommer vara att tekniken har så mycket att bevisa för världen.
Skulle lovorden inte hålla och bubblan spricka så blir det ett brant fall som samtidigt kommer bli väldigt dyrt för många inblandade.
