Cybersäkerhet rusar på börsen på hotet från AI

”Vi befinner oss i en kapprustning”, säger CrowdStrikes vd George Kurtz under bolagets rapportkonferens.

”AI driver fler cyberattacker. AI driver mer investeringar i cybersäkerhet. AI skapar en tydlig skiljelinje mellan de cybersäkerhetsbolag som löser problemen och de som förvärrar dem.”

Höger prognoser

CrowdStrike redovisade ett rekordkvartal med en omsättning på 1,47 miljarder dollar och återkommande årliga intäkter på 5,84 miljarder dollar. Bolaget höjde också sin prognos för tillväxten i nya återkommande intäkter under räkenskapsåret.

Även Okta slog förväntningarna. Omsättningen steg 11 procent till 805 miljoner dollar under kvartalet, medan abonnemangsintäkterna ökade 12 procent. Bolaget höjde sin helårsprognos och räknar nu med intäkter på mellan 3,216 och 3,226 miljarder dollar.

Okta, som är specialiserat på identitets- och åtkomsthantering, ser en växande marknad när företag börjar använda AI-agenter som kan utföra uppgifter och få tillgång till företagens system.

”Varje AI-agent behöver en betrodd identitet och tydliga regler för vad den får komma åt och vad den får göra”, säger vd Todd McKinnon i samband med rapporten.

Enligt McKinnon befinner sig användningen fortfarande i ett tidigt skede. Men kundintresset växer.