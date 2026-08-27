Artificiell intelligens gör cyberattackerna mer avancerade. Nu driver hotet i stället en ny köpvåg av cybersäkerhet.
Cybersäkerhet rusar på börsen på hotet från AI
AI-hotet fick aktierna i amerikanska Okta och CrowdStrike att rusa efter starka kvartalsrapporter, rapporterar CNBC.
Okta steg omkring 20 procent och CrowdStrike 15 procent efter att båda bolagen slagit analytikernas förväntningar och höjt sina prognoser. Resultaten stärker bilden av att AI inte bara är ett hot mot cybersäkerhetsbolagen – utan också en allt viktigare tillväxtmotor.
”Vi befinner oss i en kapprustning”, säger CrowdStrikes vd George Kurtz under bolagets rapportkonferens.
”AI driver fler cyberattacker. AI driver mer investeringar i cybersäkerhet. AI skapar en tydlig skiljelinje mellan de cybersäkerhetsbolag som löser problemen och de som förvärrar dem.”
Höger prognoser
CrowdStrike redovisade ett rekordkvartal med en omsättning på 1,47 miljarder dollar och återkommande årliga intäkter på 5,84 miljarder dollar. Bolaget höjde också sin prognos för tillväxten i nya återkommande intäkter under räkenskapsåret.
Även Okta slog förväntningarna. Omsättningen steg 11 procent till 805 miljoner dollar under kvartalet, medan abonnemangsintäkterna ökade 12 procent. Bolaget höjde sin helårsprognos och räknar nu med intäkter på mellan 3,216 och 3,226 miljarder dollar.
Okta, som är specialiserat på identitets- och åtkomsthantering, ser en växande marknad när företag börjar använda AI-agenter som kan utföra uppgifter och få tillgång till företagens system.
”Varje AI-agent behöver en betrodd identitet och tydliga regler för vad den får komma åt och vad den får göra”, säger vd Todd McKinnon i samband med rapporten.
Enligt McKinnon befinner sig användningen fortfarande i ett tidigt skede. Men kundintresset växer.
Andra aktier följer med uppåt
Det är också den utvecklingen som nu eldar på cybersäkerhetssektorn på börsen. Investerare räknar med att allt fler AI-agenter och mer avancerade AI-modeller kommer att skapa nya angreppsytor – och tvinga företag att lägga mer pengar på att skydda sina system.
Även andra aktier i sektorn följde med uppåt. Palo Alto Networks, SailPoint och Rubrik steg omkring 9 procent, enligt CNBC.
För CrowdStrike och Okta har AI-rallyt redan gett kraftiga kurslyft under året. Efter torsdagens rusning har båda aktierna stigit med mer än 80 procent, enligt CNBC.
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