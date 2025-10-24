Anthropic värderas till 183 miljarder dollar efter Googles megaaffär

Alphabet inc, Googles moderbolag, kommer förse en miljon AI-specialiserade chip till Anthropic. Avtalet är en av de största någonsin inom AI-hårdvara och är värd tiotals miljarder dollar, rapporterar Bloomberg.

Affären stärker samarbetet mellan bolagen och ger AI-bolaget kraftigt ökad datorkapacitet inför 2026, då chipen ska tas i bruk.

Anthropic får därmed tillgång till Googles avancerade infrastruktur, vilket minskar beroendet av Nvidias dyra grafikprocessorer. Google är redan en stor investerare i AI-bolaget, med cirka 3 miljarder dollar, medan Amazon också har satsat upp till 8 miljarder och tillhandahåller egna AI-chip via AWS.

Affären markerar hur konkurrensen hårdnar mellan Google, Amazon och Microsoft om att driva nästa generations AI-system. Anthropic, som utvecklar AI-modellen Claude, värderas nu till omkring 183 miljarder dollar efter en ny finansieringsrunda.

Avtalet sätter Anthropic på AI-kartan

Avtalet, som tillkännagavs på torsdagen, ger AI-bolaget avsevärt större datorkapacitet och stärker samtidigt Googles roll som både en stor investerare och en leverantör i kampen om att driva AI-modeller.

Anthropics vd Dario Amodei vid en konferens i maj 2025. (Foto: Don Feria/AP/TT)

Google förser nu Anthropic med en miljon av så kallade Tensor Processing Units, TPU:s, vilket är Googles specialdesignade chip som påskyndar maskininlärningsprocesser.

Ai-chipen planeras att tas i bruk år 2026.

”Anthropic och Google har ett långvarigt partnerskap, och den här expansionen hjälper oss att fortsätta växa den datorkraft vi behöver för att driva gränsen för AI”, sade Krishna Rao, ekonomichef på Anthropic i ett uttalande.

Anthropic startades 2021 av tidigare anställda på Open AI och deras AI-program Claude är en av de stora konkurrenterna till ChatGPT.

Nyligen har AI-bolaget även inlett samtal om finansiering med det Abu Dhabi-baserade bolaget MGX, kort efter att ha avslutat en finansieringsrunda på 13 miljarder dollar. Den rundan, ledd av Iconiq Capital tillsammans med Fidelity Management och Lightspeed Venture Partners, nästan tredubblade Anthropics värdering till 183 miljarder dollar.