AI-miljarder utan resultat: Nu bromsar bolagen in

ROI och AI
Många företag har satsat stort på AI – men avkastningen låter vänta på sig. (Foto: Unsplash)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

För många företag har satsningarna på AI blivit en dyr affär utan snabb utdelning. Nu vittnar ledande it-chefer om att de framtida investeringarna skjuts upp tills avkastningen, ROI, börjar ta form.

Trots att den tekniska potentialen i artificiell intelligens, AI, är hög visar nya analyser att många bolag ännu inte kan omsätta ambitionerna i resultat.

Flera it-chefer, CIO:er, beskriver till Computer Sweden att de inte ser någon tydlig effekt på intäktsnivå eller marginaler, trots effektivitetsvinster.

En rapport från Deloitte bekräftar bilden: 85 % av organisationerna har ökat sina AI-investeringar, ändå rapporterar majoriteten att det tar flera år innan en nytta blir mätbar.

Miljoner investeras – men halva marknaden famlar

En färsk undersökning från KPMG som Realtid rapporterat om visar att 68 procent av företagen planerar att investera mellan 50 och 250 miljoner kronor i generativ AI, men hälften av dem har ännu inte sett någon avkastning.

“Det handlar ofta om teknik som införs utan tydlig affärskoppling eller mätbar ROI,” skriver Realtid.

I Dagens PS artikel “Jakten på ROI” betonas att datakvalitet, kompetens och mått för avkastning är avgörande för att förvandla AI-projekt från kostnadscenter till tillväxtmotor.

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
AI-projekten går från experiment till prövning

En central utmaning är att AI-projekt ofta stannar på pilotlinjen.

Teknikoptimismen har bytts mot eftertanke när företagen granskar AI-kostnaderna. (Foto: Unsplash)

Många företag kämpar med att koppla ihop investeringar i experimentella plattformar med konkreta affärsresultat, vilket gör att vissa redan skalar ned eller pausar satsningar.

Dessutom behövs ofta omfattande förändringar i processer, datakvalitet och organisation innan AI-programmen blir produktiva, vilket gör måttstocken för ROI besvärlig att etablera

Vägval för bolag: fortsätta satsa eller dra i nödbromsen

Framöver handlar det för ledningar om att vara selektiva i sin AI-strategi.

I stället för att sprida ut satsningar brett rekommenderar experter att fokusera på de användningsområden där både investering och affärsnytta är tydliga, skriver Computer Sweden.

Bolag som lyckas definiera mätbara mål, följa upp resultat och integrera AI i kärnverksamheten har betydligt högre chans att uppnå önskad avkastning.

Men vägen dit är sällan snabb och kräver tålamod.

Tim Waage
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

