AI-miljarder utan resultat: Nu bromsar bolagen in

Trots att den tekniska potentialen i artificiell intelligens, AI, är hög visar nya analyser att många bolag ännu inte kan omsätta ambitionerna i resultat.

Flera it-chefer, CIO:er, beskriver till Computer Sweden att de inte ser någon tydlig effekt på intäktsnivå eller marginaler, trots effektivitetsvinster.

En rapport från Deloitte bekräftar bilden: 85 % av organisationerna har ökat sina AI-investeringar, ändå rapporterar majoriteten att det tar flera år innan en nytta blir mätbar.

Miljoner investeras – men halva marknaden famlar

En färsk undersökning från KPMG som Realtid rapporterat om visar att 68 procent av företagen planerar att investera mellan 50 och 250 miljoner kronor i generativ AI, men hälften av dem har ännu inte sett någon avkastning.

“Det handlar ofta om teknik som införs utan tydlig affärskoppling eller mätbar ROI,” skriver Realtid.

I Dagens PS artikel “Jakten på ROI” betonas att datakvalitet, kompetens och mått för avkastning är avgörande för att förvandla AI-projekt från kostnadscenter till tillväxtmotor.