OpenAI vill klara sin miljardutbyggnad utan statliga garantier, trots finanschefens tidigare uttalande om backstop.
Altman rasar mot statligt AI-stöd – "Vi vill inte ha era pengar”
AI ger framtidstro – men också nya tvivel på jobbet
Allt fler företag använder AI – och de som gör det tror också mest på befordran. Men vägen mot framtidens arbetsliv kantas av både optimism och osäkerhet. Användningen av artificiell intelligens i svenska företag tog rejäl fart under 2025. Enligt nya siffror från SCB:s undersökning It-användning i företag använde 35 procent av företagen någon form …
Högst värdering men sämst på klimatet
AI-jätten rusar mot rekordnivåer – men miljöarbetet släpar efter. En ny rapport visar att världens mest värdefulla bolag samtidigt är sämst i klassen. Den artificiella intelligensen fortsätter att erövra världen och skapa nya rekord på börsen. Men bakom framgångssiffrorna finns en växande utmaning. AI:s tillväxt driver upp energiförbrukningen i snabb takt, och flera teknikjättar ligger …
Metallstaplar kan bli nyckeln till att kyla framtidens AI-servrar
Ett ungt företag i Boston tror sig ha lösningen på AI-världens växande värmeproblem – staplade kopparplattor. När Nvidia presenterade sin nya Rubin-serie av grafikkort i mars kom även en chock. De mest kraftfulla varianterna, som väntas nå marknaden 2027, kan dra upp till 600 kilowatt – nästan dubbelt så mycket som de snabbaste elbilsladdarna levererar …
AI rycker in när julshoppingen blir för mycket
Svenskarna lägger mer på julklappar 2025 – men tre av fyra känner köpstress och söker hjälp från AI och fysiska butiker. Julhandeln ökar trots att många känner sig överväldigade av val och reklam. Allt fler tar hjälp av AI – och återvänder till butikerna för lugn och julstämning. Svenskarna spenderar mer – men inte för …
Coca-Colas pinsamma miss – gjorde om gammal reklam
Julen är en viktig period för Coca-Cola som gärna förknippas med högtiden. Den senaste reklamvideon har dock inte mottagits särskilt väl. Coca-Cola är ett företag som vill ligga långt fram i AI-utvecklingen. Nyligen har man berättat om hur AI har införts på bred front i verksamheten. Nu har man lanserat sin andra julkampanj skapad med …
När OpenAIs vd Sam Altman skrev på X under torsdagen var budskapet tydligt: bolaget vill inte se några statliga räddningspaket om det skulle gå snett.
Uttalandet kom efter en uppmärksammad kommentar från företagets finanschef Sarah Friar, som talade om möjligheten till statliga garantier för lån – ett uttalande hon senare tvingades backa ifrån.
OpenAI har åtagit sig investeringar och kostnader på omkring 1,4 biljoner dollar, motsvarande ungefär 15 500 miljarder kronor, för datacenter och infrastruktur de kommande åren.
Samtidigt ligger intäkterna på en årstakt kring 20 miljarder dollar, det vill säga runt 220 miljarder kronor.
En finanschef som gick för långt
Det var under ett evenemang arrangerat av Wall Street Journal som Friar beskrev sin vision om ett ”ekosystem” av banker, investerare – och möjligtvis staten – som skulle kunna hjälpa OpenAI finansiera sin massiva utbyggnad.
Rysk propaganda i många AI-svar
En ny studie visar att ChatGPT och andra chatbotar sprider rysk propaganda om Ukraina. Studien visar att ett av fem AI-chatbotsvar använder ryska
Hon använde ordet ”backstop”, ett finansuttryck som betyder att regeringen går i borgen för ett lån. En sådan garanti gör lånen billigare, men innebär också att skattebetalarna får stå för notan om företaget inte kan betala.
”Det kan verkligen sänka kostnaden för finansieringen”, sa Friar, och tillade att USA:s regering redan visat intresse för att stödja AI som en strategisk tillgång.
Men efter att klippet spridits på nätet möttes uttalandet av hård kritik. Friar publicerade snabbt en rättelse på LinkedIn där hon betonade att OpenAI inte söker någon statlig garanti.
Politisk reaktion – och tydligt nej
Bland dem som reagerade fanns Donald Trumps AI-rådgivare, riskkapitalisten David Sacks. På X skrev han:
”Det blir inga federala räddningspaket för AI-företag. USA har minst fem stora bolag inom området – om ett faller, tar ett annat dess plats.”
Han tillade att regeringens fokus ligger på att förenkla tillståndsprocesser och elproduktion, inte att rädda privata företag.
Altman tar tydligt avstånd
Kort därefter tog Altman själv till X för att förtydliga bolagets hållning.
”Vi har inte, och vill inte ha, statliga garantier för våra datacenter. Regeringar ska inte välja vinnare eller förlorare, och skattebetalare ska inte rädda företag som gör dåliga affärer,” skrev han.
Han förklarade dock att OpenAI deltagit i samtal om statligt stöd för amerikansk halvledartillverkning – men att det inte handlar om företagets egna lån.
Miljardrullning fortsätter ändå
Trots stormen verkar Altman inte särskilt bekymrad över OpenAIs finansiella framtid. Han uppgav att bolaget räknar med att avsluta året med mer än 20 miljarder dollar i omsättningstakt, och siktar på ”hundratals miljarder” till 2030.
De planerade investeringarna – motsvarande omkring 15 500 miljarder kronor – ska driva bolagets tillväxt inom företagslösningar, konsumentprodukter och robotik.
Även om Friars snedsteg snabbt rättades till visar det hur känsligt ämnet statligt stöd är i techvärlden. I USA, där AI blivit en strategisk fråga, är gränsen mellan privat innovation och statlig inblandning tunn – men för Altman verkar linjen glasklar: OpenAI vill stå på egna ben.
AI rycker in när julshoppingen blir för mycket
Svenskarna lägger mer på julklappar 2025 – men tre av fyra känner köpstress och söker hjälp från AI och fysiska butiker. Julhandeln ökar trots att många
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
