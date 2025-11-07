Altman rasar mot statligt AI-stöd – "Vi vill inte ha era pengar”

När OpenAIs vd Sam Altman skrev på X under torsdagen var budskapet tydligt: bolaget vill inte se några statliga räddningspaket om det skulle gå snett.

Uttalandet kom efter en uppmärksammad kommentar från företagets finanschef Sarah Friar, som talade om möjligheten till statliga garantier för lån – ett uttalande hon senare tvingades backa ifrån.

OpenAI har åtagit sig investeringar och kostnader på omkring 1,4 biljoner dollar, motsvarande ungefär 15 500 miljarder kronor, för datacenter och infrastruktur de kommande åren.

Samtidigt ligger intäkterna på en årstakt kring 20 miljarder dollar, det vill säga runt 220 miljarder kronor.

En finanschef som gick för långt

Det var under ett evenemang arrangerat av Wall Street Journal som Friar beskrev sin vision om ett ”ekosystem” av banker, investerare – och möjligtvis staten – som skulle kunna hjälpa OpenAI finansiera sin massiva utbyggnad.

Hon använde ordet ”backstop”, ett finansuttryck som betyder att regeringen går i borgen för ett lån. En sådan garanti gör lånen billigare, men innebär också att skattebetalarna får stå för notan om företaget inte kan betala.

”Det kan verkligen sänka kostnaden för finansieringen”, sa Friar, och tillade att USA:s regering redan visat intresse för att stödja AI som en strategisk tillgång.

Men efter att klippet spridits på nätet möttes uttalandet av hård kritik. Friar publicerade snabbt en rättelse på LinkedIn där hon betonade att OpenAI inte söker någon statlig garanti.