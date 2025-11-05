Det är den brittiska tankesmedjan Institute of Strategic Dialogue (ISD) som ligger bakom den nya studien där det står klart att ChatGPT leder bland chatbotar när det gäller att sprida den ryska propagandan.

Rysk propaganda i chatbotsvar

Rapport visar hur pass involverat Ryssland faktiskt är i AI, sedan det finns rysk propaganda i ett av fem AI-chatbotsvar om Ukraina, enligt Euronews.

Både Grok och ChatGPT fick underkända betyg när det gäller att svara på frågor om just Ukraina, där chatbotarna uppgav ryska källor i många fall, även när frågorna var neutrala.

Ställde frågor om kriget i Ukraina

Studien visar resultatet av att ISD sammanlagt ställde över 300 frågor på fem språk om kriget i Ukraina.

Frågorna gick till OpenAI:s ChatGPT, Googles Gemini, xAI:s Grok och Deepseeks V3.2 – fem chatbotar som fick svara på frågor som var riktade med hjälp av partiskt, opartiskt eller illvilligt språk.

Kan man lita blint på ChatGPT? (Foto: Pexels)

Rapporten pekar vidare på att exempelvis Grok “väcker oro över chatbots förmåga att upptäcka och begränsa innehåll från sanktionerade statliga medier, som publiceras av tredje part, såsom influencers”.

ANNONS

Gemini var den enda chatboten som kunde upptäcka “riskerna med partiska och illvilliga uppmaningar” om kriget i Ukraina, även om det saknades tillförlitliga länkar till källor.

Läs även:

Påhittade journalister sprider rysk propaganda. Dagens PS

3 000 läckta dokument avslöjar rysk påverkan. Dagens PS

Ukraina kan slå till djupt inne i Ryssland – med egen superrobot. Dagens PS