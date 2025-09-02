Arbetsmarknaden står inför en rejäl utmaning när allt fler jobbsökande använder artificiell intelligens för att fuska sig igenom anställningsintervjuer.
AI-fusket i ansökningar får företag att agera
Fenomenet får nu techjättar som Google och Cisco att återgå till mer traditionella metoder.
Inte allt som glimmar är guld
Enligt en undersökning från Gartner förutspås att så många som var fjärde kandidatprofil i världen kommer att vara fejk år 2028.
Detta ställer till det ordentligt för företag som vill försäkra sig om att de anställer rätt person. Särskilt i distansarbetsmiljöer har fusk med hjälp av AI-verktyg blivit allt vanligare. Vissa använder AI för att få svar på kodningsutmaningar, medan andra till och med använder deepfake-teknik för att utge sig för att vara någon annan.
För att motverka bedrägerierna börjar allt fler företag återinföra personliga möten.
Enligt en annan undersökning från Gartner uppger 72,4 procent av rekryteringscheferna att de nu genomför personliga intervjuer för att bekämpa fusk. Google, Cisco och McKinsey har alla återgått till att träffa vissa kandidater ansikte mot ansikte det senaste året.
Du kan inte lära en gammal hund nya knep
Scott McGuckin, vice vd för global rekrytering på Cisco, menar att distansarbete och framsteg inom AI har gjort det enklare än någonsin för falska kandidater att ta sig in i rekryteringsprocessen. Företag som Cisco har därför utökat sina verifieringssteg och bakgrundskontroller, skriver Computer Sweden.
De har även infört utbildning för rekryterare så att de bättre kan upptäcka tecken på fusk.
Cisco har också ett ramverk för att säkerställa att både tekniska och mänskliga färdigheter bedöms på ett rättvist sätt. De informerar även när det är okej att använda AI i intervjun, och när det inte är det.
McKinsey & Co:s talesperson säger att personliga möten inte bara minskar risken för fusk utan också “avslöjar mänskliga styrkor som ingen teknik kan replikera.”
Joel Wolfe, vd för Hired Support, ett outsourcingföretag, berättar att de har sett en “massiv ökning av fusk under intervjuer,” särskilt när det gäller rekrytering av utvecklare. Han beskriver hur kandidater med hjälp av AI svarar korrekt på tekniska frågor, men när de blir ombedda att förklara sina svar faller kunskapen sönder.
Fusk är bara en genväg till besvikelse
Det är en fin gräns mellan att förbereda sig och att fuska. Vissa anser att AI kan vara ett bra verktyg för att skriva cv:n och personliga brev, eller för att förbereda sig inför en intervju. Andra ser det som ett tydligt bedrägeri.
Enligt experten Sam DeMase från ZipRecruiter finns det en tydlig skillnad mellan acceptabel användning och rent fusk. Han menar att kandidater bör använda AI som ett verktyg för idéer och feedback, men alltid vara ärliga och mänskliga.
HR-teknikanalytikern Emi Chiba från Gartner poängterar att det är orealistiskt att kräva en helt AI-fri rekryteringsprocess. Istället bör företag tydligt kommunicera sina förväntningar. Hon anser att personliga intervjuer är ett bra komplement för att upprätthålla en AI-fri zon, men att det också krävs fler metoder som ID-kontroller och smart screening i varje steg av processen.
När katten är borta dansar råttorna på bordet
Trots att fusk ökar, menar Lindsey Zuloaga, chefsdataforskare på HR-teknikleverantören Hirevue, att virtuella intervjuer sannolikt är här för att stanna. Hennes data visar att generativa AI-verktyg tenderar att prestera dåligt på virtuella jobbprov, vilket innebär att de bästa kandidaterna fortfarande sticker ut.
Hon definierar fusk som ”bedrägliga eller oärliga handlingar som en kandidat utför för att förvränga eller försköna sina kunskaper, färdigheter, förmågor eller potential för rollen.”
Vissa företag, som Meta, väljer en annan väg och tillåter AI-användning under kodningsintervjuer. De ser det som en oundviklighet, eftersom mjukvaruutvecklare redan använder AI i sitt dagliga arbete. Att testa kandidaterna på hur väl de integrerar AI i sina arbetsflöden kan höja ribban och visa vilka som är de verkliga experterna.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
