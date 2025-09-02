Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

AI-fusket i ansökningar får företag att agera

Scott McGuckin, Vice President, Global Talent Acquisition på Cisco och Lindsey Zuloaga chefsdataforskare på Hirevue. (Foto: LinkedIn och Women tech council)
Scott McGuckin, Vice President, Global Talent Acquisition på Cisco och Lindsey Zuloaga chefsdataforskare på Hirevue. (Foto: LinkedIn och Women tech council)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Arbetsmarknaden står inför en rejäl utmaning när allt fler jobbsökande använder artificiell intelligens för att fuska sig igenom anställningsintervjuer.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Fenomenet får nu techjättar som Google och Cisco att återgå till mer traditionella metoder.

Inte allt som glimmar är guld

Enligt en undersökning från Gartner förutspås att så många som var fjärde kandidatprofil i världen kommer att vara fejk år 2028.

Detta ställer till det ordentligt för företag som vill försäkra sig om att de anställer rätt person. Särskilt i distansarbetsmiljöer har fusk med hjälp av AI-verktyg blivit allt vanligare. Vissa använder AI för att få svar på kodningsutmaningar, medan andra till och med använder deepfake-teknik för att utge sig för att vara någon annan.

För att motverka bedrägerierna börjar allt fler företag återinföra personliga möten.

Enligt en annan undersökning från Gartner uppger 72,4 procent av rekryteringscheferna att de nu genomför personliga intervjuer för att bekämpa fusk. Google, Cisco och McKinsey har alla återgått till att träffa vissa kandidater ansikte mot ansikte det senaste året.

Är det en äkta person du intervjuar eller är det deep fake? (Foto: Ahmet Kurt For Unsplash+)
Är det en äkta person du intervjuar eller är det deep fake? (Foto: Ahmet Kurt For Unsplash+)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Du kan inte lära en gammal hund nya knep

Scott McGuckin, vice vd för global rekrytering på Cisco, menar att distansarbete och framsteg inom AI har gjort det enklare än någonsin för falska kandidater att ta sig in i rekryteringsprocessen. Företag som Cisco har därför utökat sina verifieringssteg och bakgrundskontroller, skriver Computer Sweden.

ANNONS

De har även infört utbildning för rekryterare så att de bättre kan upptäcka tecken på fusk.

Cisco har också ett ramverk för att säkerställa att både tekniska och mänskliga färdigheter bedöms på ett rättvist sätt. De informerar även när det är okej att använda AI i intervjun, och när det inte är det.

McKinsey & Co:s talesperson säger att personliga möten inte bara minskar risken för fusk utan också “avslöjar mänskliga styrkor som ingen teknik kan replikera.”

Joel Wolfe, vd för Hired Support, ett outsourcingföretag, berättar att de har sett en “massiv ökning av fusk under intervjuer,” särskilt när det gäller rekrytering av utvecklare. Han beskriver hur kandidater med hjälp av AI svarar korrekt på tekniska frågor, men när de blir ombedda att förklara sina svar faller kunskapen sönder.

Dramatisk ökning av AI-bedrägerier – så skyddar du dig

Tekniken utvecklas i rasande fart och kriminella ligger inte på latsidan. Nya typer av bedrägerier där AI används för att imitera röster och ansikten har

Fusk är bara en genväg till besvikelse

Det är en fin gräns mellan att förbereda sig och att fuska. Vissa anser att AI kan vara ett bra verktyg för att skriva cv:n och personliga brev, eller för att förbereda sig inför en intervju. Andra ser det som ett tydligt bedrägeri.

Enligt experten Sam DeMase från ZipRecruiter finns det en tydlig skillnad mellan acceptabel användning och rent fusk. Han menar att kandidater bör använda AI som ett verktyg för idéer och feedback, men alltid vara ärliga och mänskliga.

HR-teknikanalytikern Emi Chiba från Gartner poängterar att det är orealistiskt att kräva en helt AI-fri rekryteringsprocess. Istället bör företag tydligt kommunicera sina förväntningar. Hon anser att personliga intervjuer är ett bra komplement för att upprätthålla en AI-fri zon, men att det också krävs fler metoder som ID-kontroller och smart screening i varje steg av processen.

ANNONS

Svenska företag saknar beredskap – AI-attacker ökar lavinartat

Europa har blivit en av de mest utsatta regionerna för digitala attacker, med miljontals intrång under de senaste åren. En ny rapport visar att den ökande

När katten är borta dansar råttorna på bordet

Trots att fusk ökar, menar Lindsey Zuloaga, chefsdataforskare på HR-teknikleverantören Hirevue, att virtuella intervjuer sannolikt är här för att stanna. Hennes data visar att generativa AI-verktyg tenderar att prestera dåligt på virtuella jobbprov, vilket innebär att de bästa kandidaterna fortfarande sticker ut.

Hon definierar fusk som ”bedrägliga eller oärliga handlingar som en kandidat utför för att förvränga eller försköna sina kunskaper, färdigheter, förmågor eller potential för rollen.”

Vissa företag, som Meta, väljer en annan väg och tillåter AI-användning under kodningsintervjuer. De ser det som en oundviklighet, eftersom mjukvaruutvecklare redan använder AI i sitt dagliga arbete. Att testa kandidaterna på hur väl de integrerar AI i sina arbetsflöden kan höja ribban och visa vilka som är de verkliga experterna.

Tech-veteranen som utmanar Silicon Valleys största trend

En pionjär från den första iPhone-eran, som senare sålde sitt företag för flera miljarder, avslöjar nu sin syn på framtidens teknik. Enligt experten är

Missa inte:

Regeringen: Näringsförbud ska stoppa kriminella ekonomin. News 55

Fonden Avanza Zero försvinner från PPM: “Vi vill inte ändra oss”. E55

ANNONS

M&A-vågen som kom av sig: “Viktig fallstudie”. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligensRekrytering
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS