AI är inget slukhål – Alibaba får redan tillbaka pengarna

Den kinesiska teknikjätten Alibaba har gjort massiva investeringar i AI.

Men redan nu uppger bolaget att man redan börjar se lönsamhet i sina satsningar på artificiell intelligens inom e-handeln.

Enligt Alibaba-ledningen har de AI-baserade verktygen som införts i plattformarna gett tydliga effekter på försäljning och marknadsföringseffektivitet, skriver CNBC.

Används inom e-handeln

Alibaba har de senaste åren gjort en kraftig omställning mot att integrera AI i kärnverksamheten.

Bolaget har bland annat utvecklat system som personaliserar sökresultat, förbättrar rekommendationer och möjliggör mer realistiska virtuella klädprovningar.

Dessa verktyg används nu brett i koncernens e-handelsplattformar, och de första testerna visar tvåsiffriga förbättringar i avkastningen på annonsering, en ovanligt stark effekt i en mogen marknad.