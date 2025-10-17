Dagens PS
AI är inget slukhål – Alibaba får redan tillbaka pengarna

Alibaba är en av de stora jättarna i Asien när det gäller AI. (Foto: Ng Han Guan/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Stora investeringar – men inga tydliga vinster. Så har nidbilden av AI sett ut ibland. Men enligt jätten Alibaba har de nedplöjda pengarna redan gjort skillnad.

Den kinesiska teknikjätten Alibaba har gjort massiva investeringar i AI.

Men redan nu uppger bolaget att man redan börjar se lönsamhet i sina satsningar på artificiell intelligens inom e-handeln.

Enligt Alibaba-ledningen har de AI-baserade verktygen som införts i plattformarna gett tydliga effekter på försäljning och marknadsföringseffektivitet, skriver CNBC.

Används inom e-handeln

Alibaba har de senaste åren gjort en kraftig omställning mot att integrera AI i kärnverksamheten.

Bolaget har bland annat utvecklat system som personaliserar sökresultat, förbättrar rekommendationer och möjliggör mer realistiska virtuella klädprovningar.

Dessa verktyg används nu brett i koncernens e-handelsplattformar, och de första testerna visar tvåsiffriga förbättringar i avkastningen på annonsering, en ovanligt stark effekt i en mogen marknad.

Funnits oro över vinsten

Utvecklingen kommer samtidigt som Alibaba trappar upp sina investeringar i artificiell intelligens och molninfrastruktur.

I februari meddelade bolaget att man planerar att lägga motsvarande 53 miljarder dollar på AI under de kommande tre åren, en av de största enskilda satsningarna i Kinas tekniksektor, skriver Reuters.

Ledningen ser tekniken som en avgörande faktor för att driva framtida tillväxt, trots att investerare globalt uttryckt oro över att många företag lägger stora summor på AI utan att ännu kunna visa konkreta resultat.

“Bryr oss om marginaler”

”Vår högsta prioritet just nu är att göra dessa investeringar. Så för tillfället kanske vi lägger relativt mindre vikt vid vinstmarginaler. Men det betyder inte att vi inte bryr oss om marginaler”, sa finansdirektören Toby Xu under ett investerarsamtal i augusti.

Alibaba räknar med att AI ska bidra till en tydlig ökning av handelsvolymerna under årets Singles Day, Kinas största shoppingperiod som infaller den 11 november.

Vill vara med på längre sikt

Förra året steg försäljningen under perioden med drygt 20 procent till 1,11 biljoner yuan enligt analysföretaget Syntun, trots ett svagt inhemskt konsumtionsklimat.

E-handeln är fortsatt Alibabas största intäktskälla. Under kvartalet som avslutades den 30 juni ökade omsättningen i den kinesiska e-handelsenheten med tio procent till motsvarande 19,5 miljarder dollar.

Bolaget har samtidigt signalerat att fokus nu ligger på att bygga långsiktig konkurrenskraft snarare än att maximera marginalerna på kort sikt.

