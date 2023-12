AI och avatarer tar upp kampen mot Amazon

Martin Wallin, fondförvaltare på Lannebo, har varit i branschen i 25 år. Här ger han sin syn på börsen och vad vi kan förvänta oss framöver. När Martin Wallin, förvaltare för fonden Lannebo Sverige Plus, funderar på vad som kännetecknar börsen är hans första reflektion kortsiktighet och ett just nu-fokus. “Det finns väldigt lite utrymme för reflektion …

Billigare – och säkrare

Hon tillägger att virtuella livestreamers är ett sätt för återförsäljare att skilja sig från andra, samt är billigare än en berömd influencer, som ju även kan bli inblandad i kändisskandaler.

Utvecklingen har även skärpt konkurrensen mellan Jack Mas Alibaba och utmanaren PDD Holdings i Kina.

Efter att ha ökat i Kina under de åtta år den varit verksam konkurrerar nu dess rabattapp Temu på allvar med Amazon och Walmart i USA.

Kinesiskt tronskifte

Nyligen steg värderingen av PDD för första gången över Alibabas, ett uppmärksammat tronskifte i en bransch där Jack Ma och Alibaba dominerat över ett decennium.

“Detta är en vattendelare för PDD, att överträffa Alibaba”, säger Daniel Ives, vd för Wedbush Securities, hos Bloomberg.

PDD startade i Shanghai för åtta år sedan, grundat av serieentreprenören Colin Huang.

Han ville göra onlinebutiken annorlunda än hos traditionella e-handlare som Alibaba och Amazon.

Spelvärlden förebild

Huang tittade mot spelbranschen, där han tidigare varit verksam, och införlivade funktioner från spelvärlden i e-handeln.

Idén var att göra shopping roligare – och mer inkomstbringande – genom element som att snurra rouletthjul och få rabatter.

För något år sedan sade en talesperson för Temu till Bloomberg att dess appfunktioner är inspirerade av köpcentrum eller festivaler.

“Vårt mål är att replikera dessa välbekanta offlineupplevelser i den digitala världen, och lägga till ett element av rolig närhet till onlineshopping”, var sammanfattningen.

Slog igenom i USA

Det fungerar uppenbarligen. Genom Temu får människor i mer än 40 länder nu en smak av företagets spelliknande funktioner och bottenpriser.

I USA slog appen igenom i februari med sin “Shop Like a Billionaire” Super Bowl-annons – och blev snabbt en av de mest nedladdade i landet.

Temu är en spelare som är här för att stanna – och dominera, menar experter.

“Vi väntar oss att företaget kommer att vara en kraft att räkna med globalt under de kommande åren”, slog Sanford C. Bernstein-analytiker under ledning av Robin Zhu fast i en forskningsrapport i augusti.

