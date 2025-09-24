Alibabas aktier stack i väg upp över 6 procent på Hongkongbörsen på flera AI-nyheter från företaget.
AI-nyheter skickar upp Alibabas aktier mot skyn
Alibabas vd Eddie Wu meddelade att företaget har för avsikt att öka sina AI-utgifter.
Bolaget tänker investera mer i artificiell intelligens och uppges ha lanserat nya AI-produkter och uppdateringar, berättar amerikanska CNBC och konstaterar att detta fick Alibabas aktier att stiga över 6 procent i Hongkong på onsdagsmorgonen, svensk tid, och att företagets totala vinster i år är upp med mer än 107 procent.
Högsta nivån i Alibaba-aktien sedan 2021
Alibaba-aktien har under dagens handel nått högsta nivån sedan 2021, framgår det.
Nu planerar teknikjätten att öka utgifterna för AI-modeller och infrastrukturutveckling kopplad till tekniken.
I februari tillkännagav företaget att det tänker investera motsvarande 53 miljarder dollar i AI, men satsningarna som nu kablats ut är utöver det.
Enligt Alibabachefen driver bolaget kraftfullt ett treårigt AI-infrastrukturinitiativ och att investeringarna på området nu utökas i enlighet med den strategiska visionen.
Så ser kinesiska teknikjättens AI-strategi ut
”Så kallad ’artificiell superintelligens’ hänvisar till AI som hypotetiskt skulle överträffa den mänskliga hjärnans kraft och intelligens, där den hypotetiska riktmärket blir ett växande fokus för stora AI-företag”, förklarar CNBC och uppger att Alibaba i dag, onsdag, även presenterat sina stora Qwen – Qwen3-Max –, plus en rad andra uppdateringar.
Enligt teknikföretagets vd är Alibaba Cloud strategiskt positionerat som en fullgod AI-leverantör.
”Den kumulativa investeringen i global AI under de kommande fem åren kommer att överstiga 4 biljoner dollar, och detta är den största investeringen i datorkraft samt forskning och utveckling i historien”, hävdar han, enligt CNBC.
Läs även: Analytiker: Utan AI hade USA varit i recession DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
