AI-nyheter skickar upp Alibabas aktier mot skyn

Alibabas vd Eddie Wu meddelade att företaget har för avsikt att öka sina AI-utgifter.

Bolaget tänker investera mer i artificiell intelligens och uppges ha lanserat nya AI-produkter och uppdateringar, berättar amerikanska CNBC och konstaterar att detta fick Alibabas aktier att stiga över 6 procent i Hongkong på onsdagsmorgonen, svensk tid, och att företagets totala vinster i år är upp med mer än 107 procent.

Högsta nivån i Alibaba-aktien sedan 2021

Alibaba-aktien har under dagens handel nått högsta nivån sedan 2021, framgår det.

Nu planerar teknikjätten att öka utgifterna för AI-modeller och infrastrukturutveckling kopplad till tekniken.

I februari tillkännagav företaget att det tänker investera motsvarande 53 miljarder dollar i AI, men satsningarna som nu kablats ut är utöver det.

Enligt Alibabachefen driver bolaget kraftfullt ett treårigt AI-infrastrukturinitiativ och att investeringarna på området nu utökas i enlighet med den strategiska visionen.

Så ser kinesiska teknikjättens AI-strategi ut

”Så kallad ’artificiell superintelligens’ hänvisar till AI som hypotetiskt skulle överträffa den mänskliga hjärnans kraft och intelligens, där den hypotetiska riktmärket blir ett växande fokus för stora AI-företag”, förklarar CNBC och uppger att Alibaba i dag, onsdag, även presenterat sina stora Qwen – Qwen3-Max –, plus en rad andra uppdateringar.

Enligt teknikföretagets vd är Alibaba Cloud strategiskt positionerat som en fullgod AI-leverantör.

”Den kumulativa investeringen i global AI under de kommande fem åren kommer att överstiga 4 biljoner dollar, och detta är den största investeringen i datorkraft samt forskning och utveckling i historien”, hävdar han, enligt CNBC.

