Hugging Face erbjuds 122,8 miljarder av Nvidia

De sa nej så sent som i höstas

I slutet av 2025 tackade Hugging Face nej till en investering på 500 miljoner dollar, eller 4 764 miljoner kronor, från Nvidia som hade värderat bolaget till 7 miljarder dollar, eller 66,6 miljarder kronor.

Skälet var att man inte ville ha en dominerande ägare som kunde påverka besluten. Det rapporterade TechCrunch, som också uppger att Nvidia redan var delägare sedan finansieringsrundan 2023.

Nio månader senare gäller det hela bolaget till nästan dubbla värderingen. Dagens PS har tidigare skrivit om debatten kring en AI-bubbla och Nvidias roll i den.

Varför Nvidia betalar för kod som är gratis

Först måste man kolla på priset i förhållande till affären. Hugging Face drar in ungefär 150 miljoner dollar, eller 1 427 miljoner kronor, om året, enligt The Information. Priset på 12,9 miljarder motsvarar därmed omkring 86 års omsättning, räknar TechSpot.

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En sådan multipel är extrem. Normalt betalar en köpare några få årsomsättningar. Bolaget är dessutom onoterat och publicerar inga siffror, så intäkten är rapporterad men inte bekräftad.

Nvidia köper alltså inte en lönsam verksamhet. Bolaget köper en position, och för att förstå vilken behöver man veta hur AI-marknaden är uppdelad.

På ena sidan finns de slutna labben, som OpenAI och Anthropic. Deras modeller är låsta och nås bara via bolagens egna tjänster. På andra sidan finns de öppna modellerna, som vem som helst får ladda ner, ändra och köra på egen utrustning. Det är dessa öppna modellerna som Hugging Face hanterar.

Eftersom dessa öppna modeller körs på hårdvara som användaren själv väljer, har de i de allra flesta fall Nvidias grafikprocessorer. Ju fler som bygger med öppna modeller, desto fler köper Nvidias kort.

Genom att köpa Hugging Face skapar Nvidia ett eget livskraftigt ekosystem som ökar efterfrågan på den egna produkten.

Timingen är viktig

Det finns två skäl till att detta är angeläget just nu. Nvidias största kunder, molnjättarna och de stora labben, utvecklar egna chip för att minska sitt beroende av bolaget.

Hugging Face å andra sidan driver betalda tjänster som kör på Nvidias processorer, vilket ger Nvidia en väg tillbaka in i molnaffären som bolaget drog ner på för ungefär ett år sedan, enligt Fortune.

Dagens PS har följt Nvidias expansion, senast när bolaget på sin GTC-konferens höjde prognosen för sina mest avancerade processorer till 1 000 miljarder dollar fram till 2027.

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Så berörs Sverige

KBLab vid Kungliga biblioteket har publicerat ett trettiotal öppna språkmodeller på just Hugging Face, tränade på bibliotekets samlingar och nedladdade av upp till 200 000 utvecklare i månaden. Det skriver Nvidia självt på sin blogg.

Även AI Swedens GPT-SW3 finns på plattformen, men är i dag inte öppet nedladdningsbar utan kräver ansökan för forskningsändamål, enligt AI Sweden.

TechSpot lyfter frågan om en plattform som ägs av huvudleverantören av AI-processorer kan förbli neutral mot modeller byggda för konkurrenternas hårdvara, och påminner om att liknande farhågor fällde Nvidias försök att köpa Arm 2022

Det är i sak samma argument Hugging Face själva använde när de tackade nej i höstas.

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