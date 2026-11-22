Förändringströttheten är bäst mätt i statliga verksamheter. När Novus i januari och februari frågade medlemmar i Fackförbundet ST om arbetsmiljön svarade 22 765, och 35 procent av dem, nästan 8 000 personer, pekade ut ständiga förändringar i verksamheten som ett problem.

Det var bara hög arbetsmängd som fler nämnde. En kvinna på Arbetsförmedlingen skrev i enkätens fritextsvar att den största stressen är alla ständiga omorganisationer, där ”även de positiva blir negativa när man aldrig får lugn och ro”.

Cheferna som själva lett omställningar i näringslivet ser samma sak. I Deloittes enkät i juni och juli till 1 000 sådana chefer i fyra engelskspråkiga länder, bland dem USA och Storbritannien, svarade 61 procent att AI-omställningen går fortare än personalen klarar, och 45 procent att dåligt skött förändring bidragit till att högpresterande medarbetare slutat.

Varje ny förändring mäts mot den förra

I de högsta ledningarna ser det annorlunda ut, enligt den tyska organisationspsykologen Vera Starker, som i 20 år har hjälpt ledningsgrupper genom omstruktureringar. Hennes förklaring är att varje arbetsplats har ett kollektivt minne av alla tidigare försök, med besvikelserna som blev kvar.

”Chefer har ibland ingen aning om vilka historier som berättas i företaget om förändringsprocesser”, säger hon till Handelsblatt. ”Ju högre upp i hierarkin de står, desto mer lever de på en annan planet än sina medarbetare.”

I en ny studie från hennes tankesmedja Next Work Innovation frågades 1 130 tyska anställda, varav ungefär 30 procent chefer, och två av tre svarade att negativa föreställningar om förändring dominerar i deras organisation. Störst var skillnaden mellan chefer och medarbetare i känslan av att kunna påverka.

”Våra mätningar visar gång på gång att de flesta chefer i den högsta ledningen känner sig extremt handlingskraftiga och trygga, till skillnad från många av deras medarbetare”, säger Starker.

Därför överskattar toppcheferna enligt henne hur mycket organisationen orkar och lägger nya förändringar ovanpå de gamla. ”Människor upplever den kraftiga överbelastningen som ett hot”, säger Starker. Personalen hamnar i ett stressläge som enligt henne sänker prestationen, och cheferna läser det som lathet och svarar med hårdare styrning.