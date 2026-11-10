Chefen ska betala för din viktminskning – läkemedelsjättarnas nya plan

13 fler sjukdagar om året

En analys som Novo Nordisk låtit göra visar att tyska anställda med obesitas i genomsnitt har 13 fler sjukdagar om året än genomsnittet för anställda.

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De årliga merkostnaderna beräknas till 3 029 euro per person, motsvarande drygt 30 000 svenska kronor.

I Sverige beräknades sjukfrånvaro kopplad till obesitas orsaka ett produktionsbortfall på omkring 8,7 miljarder kronor under 2023, enligt en rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi.

”Vi för fortsatta samtal med olika arbetsgivare som har insett att obesitas är förknippat med produktionsbortfall och många följdsjukdomar”, säger Eli Lillys Tysklandschef Alexander Horn till Handelsblatt.

Läkemedelsbolaget för bland annat samtal med företag inom kemi- och fordonsindustrin, där många anställda arbetar inom produktionen.

Men flera arbetsgivare har redan backat

I USA har flera arbetsgivare redan börjat betala för behandlingarna. Men för en del har notan blivit för hög.

Enligt en rapport från Pharmaceutical Strategies Group har 14 procent av de amerikanska arbetsgivarna som tidigare ersatt GLP-1-läkemedel för viktminskning slutat med det på grund av kostnaderna.

Bland dem finns livsmedelsjätten PepsiCo, som drog tillbaka ersättningen i oktober.

Behandlingarna behöver ofta fortsätta under lång tid, och det är fortfarande osäkert hur mycket arbetsgivarna faktiskt kan spara på minskad sjukfrånvaro.

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Roman Hipp, senior partner på Porsche Consulting, påpekar för Handelsblatt att forskningen ännu inte ger stöd för att resultaten om minskad sjukfrånvaro går att överföra till yngre personer som använder läkemedlen främst för att gå ner i vikt.

En amerikansk studie som tidningen hänvisar till visar också att personer som påbörjat GLP-1-behandling hade 19,4 procent högre vårdkostnader under det första året.

Här får svenskar betala själva

I Sverige får patienter i regel själva betala för viktminskningsläkemedel som Wegovy och Mounjaro.

I februari 2026 beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att Wegovy inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Myndigheten bedömde att kostnaderna riskerade att bli alltför höga om läkemedlet subventionerades för fler patienter än avsett.

Det vanliga friskvårdsbidraget kan heller inte användas för att köpa receptbelagda läkemedel. Enligt Skatteverket omfattas medicinsk sjukvård inte av reglerna för skattefri friskvård.

Arbetsgivare kan däremot finansiera behandlingen genom andra förmånsupplägg, där beskattningen beror på hur förmånen utformas.

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