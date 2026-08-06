Gratis kaffe och friskvårdsbidrag kan slänga sig i väggen. På Bank of America ingår även viktminskningsläkemedel bland personalförmånerna – till en kostnad på närmare 2,4 miljarder kronor om året.
Här får personalen Ozempic från jobbet – kostar 2,4 miljarder
Att gå ner i vikt har visat sig vara en hiskeligt dyr historia. Åtminstone om man vill använda sig av preparat.
Det har i sin tur lett till att en växande skara amerikanska arbetsgivare är villiga att börja täcka kostnader för viktminskningsläkemedel.
Och dit hör alltså Bank of America. Den amerikanska storbanken betalar varje år mer än 250 miljoner dollar för GLP-1-läkemedel åt sina anställda, uppger vd Brian Moynihan.
Till gruppen hör uppmärksammade läkemedel som Ozempic och Wegovy, som används vid diabetes och fetma.
För bara fyra eller fem år sedan låg bankens kostnad för läkemedlen på noll. Nu slukar de omkring 13 procent av hela vårdbudgeten.
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”En bra investering”
Bank of America har cirka 211 000 anställda och avsätter totalt mer än 2 miljarder dollar om året till deras vård.
Trots den snabbt växande notan tänker vd Brian Moynihan inte dra i handbromsen.
”Vi spenderar omkring 250 miljoner dollar eller mer på GLP-1-läkemedel, och det är en ökning från noll”, säger han till CNBC.
Enligt Moynihan har banken sett tydliga effekter bland de anställda. Han pekar både på viktminskning och möjliga långsiktiga hälsovinster, exempelvis färre problem med hjärtat.
”Det är en bra investering”, konstaterar han.
Läkemedlen delas inte heller ut utan uppföljning. De anställda får tillgång till hälsocoachning för att följa viktminskningen och göra förändringar i sina levnadsvanor.
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Läkemedlen äter upp vårdbudgeten
Bank of America är långt ifrån den enda arbetsgivaren som brottas med de nya kostnaderna.
Efterfrågan på GLP-1-läkemedel har skjutit i höjden i USA liksom i övriga världen. Samtidigt kan behandlingarna kosta tusentals dollar per person och år.
De höga kostnaderna har fått vissa arbetsgivare att begränsa eller helt sluta ersätta läkemedlen. Och hos de arbetsgivare som fortfarande erbjuder dem fortsätter utgifterna att växa.
I en undersökning från International Foundation of Employee Benefit Plans svarade 36 procent att de täcker GLP-1-läkemedel både vid diabetes och viktminskning. Läkemedlen stod 2026 för 11,4 procent av de årliga ersättningskraven inom vården. År 2023 var motsvarande andel 6,9 procent.
Bank of America har dock inga planer på att sluta betala för läkemedlen. I stället använder banken sin storlek för att försöka förhandla fram lägre priser.
För bankens anställda innebär det att en av USA:s dyraste personalförmåner får vara kvar – åtminstone så länge ledningen tycker att miljardnotan betalar sig.
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