Här får personalen Ozempic från jobbet – kostar 2,4 miljarder

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Och dit hör alltså Bank of America. Den amerikanska storbanken betalar varje år mer än 250 miljoner dollar för GLP-1-läkemedel åt sina anställda, uppger vd Brian Moynihan.

Till gruppen hör uppmärksammade läkemedel som Ozempic och Wegovy, som används vid diabetes och fetma.

För bara fyra eller fem år sedan låg bankens kostnad för läkemedlen på noll. Nu slukar de omkring 13 procent av hela vårdbudgeten.

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”En bra investering”

Bank of America har cirka 211 000 anställda och avsätter totalt mer än 2 miljarder dollar om året till deras vård.

Trots den snabbt växande notan tänker vd Brian Moynihan inte dra i handbromsen.

”Vi spenderar omkring 250 miljoner dollar eller mer på GLP-1-läkemedel, och det är en ökning från noll”, säger han till CNBC.

Enligt Moynihan har banken sett tydliga effekter bland de anställda. Han pekar både på viktminskning och möjliga långsiktiga hälsovinster, exempelvis färre problem med hjärtat.

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”Det är en bra investering”, konstaterar han.

Läkemedlen delas inte heller ut utan uppföljning. De anställda får tillgång till hälsocoachning för att följa viktminskningen och göra förändringar i sina levnadsvanor.

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