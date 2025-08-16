Bra för folkhälsan, sämre för bryggerierna. Nu noterar även jätten Carlsberg en motvind i samband med lägre försäljningsvolymer.
Tufft för bryggerier när vi dricker mindre
En tuff ekonomi och hushåll pressade av utgifter, gör att människor av naturliga skäl minskar på sådant som är onödigt och, i vissa fall, onyttigt.
Öldrickarna i gemen minskar sina inköp och det är de traditionella varumärkena som drabbas, konstaterar Carlsbergs vd Jacob Aarup-Andersen hos CNBC.
Vanligt folk dricker färre av traditionella varumärken och går i stället till premium- eller budgetalternativ, noterar han.
”Vi ser en fortsatt uppdelning när det gäller preferenser”, menar Aarup-Andersen, vd sedan september 2023.
“Folk letar antingen efter premiummärken eller budgetmärken. Så det som pressas lite i en miljö som denna är faktiskt kärnmärkena i mitten”, summerar han.
De ska göra choklad av Tuborg och Carlsberg. Dagens PS
Carlsberg ett av världens största
Carlsberg med varumärken som Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg och Tetley´s, är ett av världens största bryggerier.
Man sysselsätter cirka 45 000 personer vid 100-talet bryggerier och finns i 150 av världens länder.
Denna vecka blev den danska jätten det senaste av världens stora bryggerier att rapportera en lägre tillväxt gentemot tidigare.
För andra kvartalet i år minskade volymen med 1,7 procent, samtidigt som efterfrågan på premium- och alkoholfria produkter ökade.
Alla jättarna backar
Då har redan Budweiser-producenten Inbev, världens största bryggeri, under juli redovisat en nedgång på 1,9 procent i volym och Heinekens en minskning med 0,4 procent andra kvartalet.
”Den globala konsumenten har en liten utgiftspaus, så volymerna flyter inte på samma sätt som de gjorde för ett par år sedan”, formulerar Jacob Aarup-Andersen läget.
Hos konkurrenten Inbev har vd Michel Doukeris hävdat ”ölkategorins motståndskraft” även i motvind och Heinekens vd Dolf van den Brink hänvisat till samma motståndskraft.
Ändå ett plus för samhället
Ölproducenter har tidigare varit något skyddade från oron inom dryckesindustrin, där det mest påtagliga varit en nedgång i spritkonsumtionen och hot, även här, från USA när det gäller tullar.
Bryggerier är mer bundna till lokal produktion och under mindre press att flytta tillverkning till USA, men pressas också av det makroekonomiska läget.
Samtidigt ger en nedgång i alkoholkonsumtionen samhällsekonomiska vinster som gör att det sammantaget inte är någon minusaffär att vi dricker mindre öl, vin och sprit.
Mer specifikt gick Carlsbergs vd in på att det är koncernens kärnvarumärken, framförallt Carlsberg, Tuborg och Kronenbourg, som nu drabbas hårdast av ”en konsument som håller tillbaka”.
“Det är kärnöl som går bakåt medan våra tillväxtkategorier faktiskt visar tillväxt”, konstaterade han.
Carlsberg ser en förskjutning
Jacob Aarup-Andersen ser samtidigt en förskjutning av dryckesvanorna, i takt med att prishöjningar gör det mindre attraktivt att dricka på barer och restauranger.
”Det vi sett ett antal kvarter är att barer och restauranger lider ekonomiskt just nu”, sade han.
”I stället är det stormarknader och detaljhandel som vinner. Det är ingen dramatisk förändring men mer av en glidande skala.”
