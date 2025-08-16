Tufft för bryggerier när vi dricker mindre

En tuff ekonomi och hushåll pressade av utgifter, gör att människor av naturliga skäl minskar på sådant som är onödigt och, i vissa fall, onyttigt.

Öldrickarna i gemen minskar sina inköp och det är de traditionella varumärkena som drabbas, konstaterar Carlsbergs vd Jacob Aarup-Andersen hos CNBC.

Vanligt folk dricker färre av traditionella varumärken och går i stället till premium- eller budgetalternativ, noterar han.

”Vi ser en fortsatt uppdelning när det gäller preferenser”, menar Aarup-Andersen, vd sedan september 2023.

“Folk letar antingen efter premiummärken eller budgetmärken. Så det som pressas lite i en miljö som denna är faktiskt kärnmärkena i mitten”, summerar han.

De ska göra choklad av Tuborg och Carlsberg. Dagens PS

Carlsberg ett av världens största

Carlsberg med varumärken som Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg och Tetley´s, är ett av världens största bryggerier.

Man sysselsätter cirka 45 000 personer vid 100-talet bryggerier och finns i 150 av världens länder.

ANNONS

Denna vecka blev den danska jätten det senaste av världens stora bryggerier att rapportera en lägre tillväxt gentemot tidigare.

För andra kvartalet i år minskade volymen med 1,7 procent, samtidigt som efterfrågan på premium- och alkoholfria produkter ökade.

Carlsberg vill sälja ännu mer läsk. Dagens PS