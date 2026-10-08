Camparis ordförande Luca Garavoglia riskerar åtal i Italien efter misstankar om ett skatteupplägg på 1,29 miljarder euro.
Camparichefen riskerar åtal – misstänks för skattefusk för miljarder
Italienska åklagare vill att dryckesbolaget Camparis ordförande Luca Garavoglia ställs inför rätta. Han misstänks ha varit delaktig i ett upplägg där 1,29 miljarder euro i skatt ska ha undanhållits.
Det rapporterar Reuters, som hänvisar till två personer med direkt insyn i ärendet. Åklagarna i Monza anklagar Garavoglia för skattebrott kopplat till en omstrukturering av Camparis ägarstruktur.
Tvisten kretsar kring familjens Luxemburgbaserade holdingbolag Lagfin, som kontrollerar Campari. Bolaget gjorde upp med italienska skattemyndigheten i december förra året och gick med på att betala 405 miljoner euro i en avbetalningsplan. Den uppgörelsen innebär dock inte att den straffrättsliga processen är över. Enligt italiensk lag hanteras skatteärenden och brottsutredningar separat.
Bolaget flyttades till Luxemburg
Åklagarna vill även att Giovanni Berto, juridisk representant för Lagfin, ska ställas inför rätta. Försvaret tillbakavisar anklagelserna. Advokaten Giuseppe Iannaccone säger till Reuters att en rättegång kommer att visa att hans klienter är oskyldiga.
2018 slogs Alicros, det italienska bolag som kontrollerade Campari, samman med Luxemburgbaserade Lagfin. Efter fusionen hamnade en struktur med 51 procent av Campari i Luxemburg. Aktien var då värd mer än 4 miljarder euro på börsen.
Enligt åklagarna och den italienska finanspolisen Guardia di Finanza var upplägget utformat för att undvika den så kallade utflyttningsskatten, en skatt på kapitalvinster som kan utlösas när ett företag flyttar sin skattemässiga hemvist ut ur Italien.
Åklagarna hävdar att de har identifierat 5,3 miljarder euro i oredovisade kapitalvinster under perioden 2018–2020. På dessa vinster ska Lagfin enligt åklagarna ha underlåtit att betala 1,29 miljarder euro i utflyttningsskatt.
Lett Campari sedan 1994
Lagfin uppger däremot enligt Reuters att ärendet mot bolaget redan har lagts ned på grund av preskription. Bolaget säger också att det därför inte kan drabbas av någon ekonomisk förlust eller annan nackdel till följd av den fortsatta processen.
Nu ska en domare kalla till en så kallad förhandling inför åtalsprövning. Därefter avgörs om Garavoglia och den andra personen ska ställas inför rätta eller om ärendet ska läggas ned.
Garavoglia är 57 år och har varit ordförande för Campari sedan 1994. Han är också bolagets största ägare genom Lagfin.
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