Allt äldre ägande i svenska jordbruket

91 procent av jordbruksmarken ägs nu av enskilda ägare – som dödsbon, handelsbolag och privatpersoner. En ny rapport från Jordbruksverket visar att fyra av tio privata ägare 2024 var över 64 år.

Av de privata ägarna är nu cirka 190 000 män och cirka 129 000 kvinnor. Medelåldern är 60 år för kvinnorna och 61 år för männen – vilket är sex år äldre än vid det senaste sekelskiftet.

Antalet ägare som är över 64 år har ökat, ägandet i åldersgruppen 55–64 är stabilt men i de yngre åldersgrupperna har det minskat.

Dessutom har den äldsta gruppen, över 64 år, mer än fördubblat sin andel av ägandet sedan år 2000, till 41 procent av jordbruksmarken.