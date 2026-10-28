SK Hynix tjänar 80 kronor per hundralapp – aktieägarna får 13

Halvledarindustrin fyller Atlas Copcos orderbok

SK Hynix räknar med att investera betydligt mer under år 2027, sade Woo-hyun enligt Investing.com.

ANNONS

Hos svenska Atlas Copco ökade orderingången för Vakuumteknik med 87 procent till 16,7 miljarder kronor under tredje kvartalet, främst tack vare halvledar- och bildskärmsindustrin.

Koncernens relativt höga justerade rörelsemarginal var 21,3 procent, enligt Atlas Copcos rapport.

Aktieägarna ska få 750 miljarder kronor

SK Hynix ska i år återföra omkring 100 biljoner won, cirka 750 miljarder kronor, till aktieägarna genom utdelning och återköp av aktier, enligt rapporten.

Med bolagets egna siffror går det att jämföra de nya besluten om utdelning och återköp med kvartalets intäkter.

Styrelsen har beslutat om en utdelning för tredje kvartalet på 14 biljoner won, cirka 105 miljarder kronor, eller 20 000 won, cirka 150 kronor, per aktie. En del av den är en extra utdelning som betalas med vinsten på innehavet i den japanska minnestillverkaren Kioxia. Bolaget ska också köpa tillbaka egna aktier för 20 biljoner won, cirka 150 miljarder kronor.

Ungefär hälften, 10 biljoner won eller cirka 75 miljarder kronor, ska makuleras och räknas som återföring till ägarna, medan resten går till ersättning åt de anställda, enligt rapporten. Makulerade aktier dras in och försvinner, så varje kvarvarande aktie blir en större del av bolaget. De aktier som går till de anställda finns kvar.

Delar man utdelningen på 14 biljoner won med kvartalets intäkter på 104,6 biljoner won blir det drygt 13 kronor per hundralapp i intäkter, enligt Dagens PS beräkning.

Ett stort återköp och en investering på 54 biljoner won, cirka 406 miljarder kronor, i en ny minnesfabrik fick aktien att stiga med mer än 12 procent i augusti, skrev Dagens PS.

ANNONS

Aktien har ändå fallit nästan 60 procent från toppen i juni, säger Kim Dae-jong, professor i företagsekonomi vid Sejonguniversitetet, till AFP. Han ser en risk på ett till två års sikt och säger:

Oron är att den extraordinära vinstnivå som bolaget har i dag kanske inte går att upprätthålla.

Avtal med 14 storkunder täcker mer än halva kapaciteten

MS Hwang, analytiker på Counterpoint Research, ser en ny våg av prishöjningar på minne och säger:

Det tyder på att kvartalsvinsterna ännu inte har nått sin topp. Det allvarligaste hotet vore ett scenario som påminner om 2018, med molntjänstbolag som alla drar ned sina beställningar på samma gång.

SK Hynix väntar sig brist på minne fram till 2030 och har långa avtal med 14 storkunder. Dessa 14 täcker mer än hälften av produktionskapaciteten 2027 och 2028, skriver bolaget.

Läs även: USA varnar: Rekordlån till Airbus hotar vapenvilan med Boeing

Läs även: Okänd Tether-miljardär går om Heineken-arvingen som rikast