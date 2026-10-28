Av varje hundralapp som minnestillverkaren SK Hynix fick in under tredje kvartalet blev 80 kronor rörelsevinst, före räntor och skatt. Även aktieägarna får ta del av vinstkakan, då de ska få dela på 750 miljarder kronor.
SK Hynix tjänar 80 kronor per hundralapp – aktieägarna får 13
Rörelsevinsten blev cirka 627 miljarder kronor från intäkter på cirka 787 miljarder kronor, enligt bolagets rapport, angivet i won. Det var mer än de cirka 577 miljarder kronor som analytikerna väntat sig enligt LSEG, skriver Newsbeep.
Efter finansiella poster och skatt blev nettomarginalen 38 procent, och nettovinsten stannade på 39,8 biljoner won, cirka 299 miljarder kronor. Det var klart under analytikernas prognos på 59,7 biljoner won, cirka 449 miljarder kronor, skriver AFP.
Dagens PS har följt SK Hynix vinstlyft sedan hösten 2024, då vi beskrev en ny era för högpresterande minnen. Då var rörelsevinsten 7,03 biljoner won, cirka 53 miljarder kronor med aktuell kurs. Marginalen låg på 40 procent, enligt bolagets rapport från då. Nu är rörelsevinsten nästan tolv gånger så stor, drygt 6,8 miljarder kronor om dagen.
SK Hynix har specialiserat sig mer och mer på att leverera högpresterande minne, så kallat HBM, till Nvidia, vilket nu ger resultat.
Bristen på minne driver priserna
Det är framför allt stigande priser på arbetsminne, DRAM, och större försäljning av det mer lönsamma HBM-minnet som har lyft resultatet, enligt analytiker, skriver AFP.
Kim Woo-hyun, finanschef på SK Hynix, sade på telefonkonferensen enligt Investing.com:
Utbudet av minne kan inte hålla jämna steg med en så snabb ökning av efterfrågan.
Halvledarindustrin fyller Atlas Copcos orderbok
SK Hynix räknar med att investera betydligt mer under år 2027, sade Woo-hyun enligt Investing.com.
Hos svenska Atlas Copco ökade orderingången för Vakuumteknik med 87 procent till 16,7 miljarder kronor under tredje kvartalet, främst tack vare halvledar- och bildskärmsindustrin.
Koncernens relativt höga justerade rörelsemarginal var 21,3 procent, enligt Atlas Copcos rapport.
Aktieägarna ska få 750 miljarder kronor
SK Hynix ska i år återföra omkring 100 biljoner won, cirka 750 miljarder kronor, till aktieägarna genom utdelning och återköp av aktier, enligt rapporten.
Med bolagets egna siffror går det att jämföra de nya besluten om utdelning och återköp med kvartalets intäkter.
Styrelsen har beslutat om en utdelning för tredje kvartalet på 14 biljoner won, cirka 105 miljarder kronor, eller 20 000 won, cirka 150 kronor, per aktie. En del av den är en extra utdelning som betalas med vinsten på innehavet i den japanska minnestillverkaren Kioxia. Bolaget ska också köpa tillbaka egna aktier för 20 biljoner won, cirka 150 miljarder kronor.
Ungefär hälften, 10 biljoner won eller cirka 75 miljarder kronor, ska makuleras och räknas som återföring till ägarna, medan resten går till ersättning åt de anställda, enligt rapporten. Makulerade aktier dras in och försvinner, så varje kvarvarande aktie blir en större del av bolaget. De aktier som går till de anställda finns kvar.
Delar man utdelningen på 14 biljoner won med kvartalets intäkter på 104,6 biljoner won blir det drygt 13 kronor per hundralapp i intäkter, enligt Dagens PS beräkning.
Ett stort återköp och en investering på 54 biljoner won, cirka 406 miljarder kronor, i en ny minnesfabrik fick aktien att stiga med mer än 12 procent i augusti, skrev Dagens PS.
Aktien har ändå fallit nästan 60 procent från toppen i juni, säger Kim Dae-jong, professor i företagsekonomi vid Sejonguniversitetet, till AFP. Han ser en risk på ett till två års sikt och säger:
Oron är att den extraordinära vinstnivå som bolaget har i dag kanske inte går att upprätthålla.
Avtal med 14 storkunder täcker mer än halva kapaciteten
MS Hwang, analytiker på Counterpoint Research, ser en ny våg av prishöjningar på minne och säger:
Det tyder på att kvartalsvinsterna ännu inte har nått sin topp. Det allvarligaste hotet vore ett scenario som påminner om 2018, med molntjänstbolag som alla drar ned sina beställningar på samma gång.
SK Hynix väntar sig brist på minne fram till 2030 och har långa avtal med 14 storkunder. Dessa 14 täcker mer än hälften av produktionskapaciteten 2027 och 2028, skriver bolaget.
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