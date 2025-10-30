Alkoholfritt och dyrare vin sänker Systembolaget

Det statliga alkoholmonopolet tror att de lägre försäljningsvolymerna påverkats av den svagare konjunkturen.

Även ändrade konsumtionsmönster anges ha bidragit till det, liksom en växande hälsotrend bland svenskarna.

”Prisökningar, särskilt inom vinsortimentet, kompenserar för volymnedgången och nettoomsättningen ökar marginellt med 0,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2024”, skriver Systembolaget i ett pressmeddelande.

Fler svenskar ratar alkohol

Apropå hälsoaspekten märker Systembolaget en tydlig ökning av alkoholfria drycker, detta är i sin tur en global trend av en mer hälsomedveten konsumtion.

I den aktuella resultatrapporten framgår det att försäljningen av alkoholfria drycker ökar mer 6,1 procent jämfört med samma period i fjol.

”Ökningen speglar ett växande intresse för alkoholsvaga drycker och är ett resultat av ett mer varierat sortiment och kundernas nyfikenhet. Det ligger helt i linje med vårt uppdrag att inspirera till mer hälsosamma val”, säger vd:n Ann Carlsson Meyer.

Lägre vinförsäljning tynger

Rörelseresultat för Q3 landar på 143 miljoner kronor, vilket kan jämföras med ett rörelseresultat på 156 miljoner kronor under motsvarande tid förra året.

Enligt rapporten har försäljningen av vin, som alltså blivit dyrare, gått ner något. Detta ger ”direkt påverkan på resultatet”, konstaterar Merlin Poljak, chef för affärssupport på Systembolaget, som meddelar att investeringarna i digital utveckling och hållbarhet fortsätter i linje med kundernas behov och det långsiktiga ansvaret.

Här kan du ta del av hela delårsrapporten.

